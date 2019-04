Senioren wollen hoch hinaus

Viernheim.. Nachdem sich die U14-Sharks zum baden-württembergischen Meister gekrönt haben, gehen die Meisterschaftswochen bei der BG Viernheim-Weinheim direkt weiter. Am heutigen Samstag spielen die Ü35-Herren mit Henning Leip (M.) um die südwestdeutsche Meisterschaft und die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Gegner der Senior Sharks sind in der Weinheimer TSG-Halle BC Wiesbaden (12 Uhr) und SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous (15 Uhr). Da sich die beiden Erstplatzierten qualifizieren, reicht dem BG-Team unter Umständen ein Sieg zur Teilnahme an der DM, die am 18. und 19. Mai beim südostdeutschen Meister stattfindet. su (Bild: usler)

