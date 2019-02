Senioren zeigen gute Form

Viernheim.In guter Form präsentierten sich Emilie Meier und Chantal Schramm vom TSV Amicitia bei den süddeutschen Meisterschaften der Jugend U18 in Frankfurt. Elias Maurer blieb dagegen hinter seinen Erwartungen zurück. Die Senioren bereiteten sich derweil in Fürth auf die deutschen Meisterschaften vor.

Bereits vor dem ersten Startschuss war der Wettkampf für Sila Sönmezcicek beendet. Die 16-Jährige verletzte sich beim Aufwärmen am Fuß und sagte den Start über 60 Meter ab. Auch die 4x200-Meter-Staffel musste aufgrund der Verletzung der Sprinterin passen. Sönmezcicek hatte zusammen mit Chantal Schramm, Emilie Meier und Lilly Breunig als Vierte der Meldeliste die Chance auf einen Podestplatz.

Unter acht Sekunden

Somit liefen nur Emilie Meier und Chantal Schramm in den Vorläufen über die kurze Sprintdistanz in der weiblichen Jugend U18. Schramm blieb in 8,20 Sekunden knapp über ihrer Bestleistung und verpasste den Einzug in die Zwischenläufe der besten 32 um drei Hundertstel. Meier schaffte es, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. In 7,96 Sekunden blieb sie zum ersten Mal in dieser Saison unter der Acht-Sekunden-Marke. Im Zwischenlauf konnte sie ihre Zeit nicht weiter verbessern und überquerte die Ziellinie nach 8,02 Sekunden. Ihre Bestzeit von 7,76 Sekunden aus dem Vorjahr hätte ihr einen Platz im Finale gesichert. Dennoch zeigt die Formkurve der Viernheimerin nach oben.

Elias Maurer, der eigentlich der Altersklasse M15 angehört, lief die 60 Meter in der männlichen Jugend U18. In 7,73 Sekunden blieb er knapp zwei Zehntel über seiner Bestleistung, die er eine Woche zuvor aufgestellt hatte. Mit seiner Zeit verpasste er auch die Qualifikation für die Zwischenläufe.

Roland Münchenbach und Jochen Hofmann starteten beim 30. Seniorensportfest im mittelfränkischen Fürth. Beide nutzten den Wettkampf als Vorbereitung für die deutschen Seniorenmeisterschaften im März. Hofmann hat bereits seit Monaten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und kann deshalb nur unregelmäßig trainieren. Über 60 Meter stellte der Athlet der Altersklasse M40 in 7,70 Sekunden dennoch seine Seniorenbestleistung ein. Das bedeutete Platz zwei.

Münchenbach gewann über die kurze Sprintstrecke in der Altersklasse M55 und verbesserte seine Saisonbestzeit auf 8,21 Sekunden. Auch im Weitsprung steigerte der 57-Jährige seine bisherige Leistung und sprang erstmals in dieser Saison über fünf Meter: In einer konstanten Serie landete Münchenbach zweimal bei 5,01 Metern. Damit sicherte er sich seinen zweiten Tagessieg.

Abschließend starteten die Viernheimer über eine in der Halle unübliche Strecke. Die 100 Meter stehen nicht im offiziellen Wettkampfprogramm des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Nach 12,39 Sekunden überquerte Hofmann die Ziellinie als Zweiter. Den dritten Sieg sicherte sich Münchenbach in 13,30 Sekunden. Damit blieb er nur knapp hinter seiner Zeit aus dem Sommer. Da die Leistungen über diese Strecke in der Halle in der Regel etwa drei bis vier Zehntel schlechter sind als im Freien, zeigte sich, dass die Senioren in guter Form sind. cm

