Senioren ziehen ins Finale ein

Viernheim.Mit einem großen Team nahm der USC Viernheim an den Einzelwettbewerben der Senioren und Versehrten des Badischen Landesverbandes teil. Die beiden Vorläufe – jeweils sechs Spiele – des Wettbewerbs wurden in Mannheim und Viernheim ausgetragen. Das Finale findet am Samstag, 29. Februar, in Viernheim statt.

Aus den Reihen des USC Viernheim spielten Martina Kolbenschlag und Nicole Thüry in der Altersgruppe A. Brigitte Gärtner, Ingeborg Glück und Karin Lischka traten in der Klasse B an, und Doris Linkenheil bestritt den Wettkampf der Seniorinnen C. Bei den Herren traten Michael Lauser, Michael Betzold, Hans-Peter Keil, Oliver Stamm und Andreas Preiser in der Altersgruppe A an. Den USC bei den Senioren B vertaten Werner Gehring, Horst Becherer, Uwe Kolbenschlag, Robert Schroth, Gerd Kugler, Horst Karnatz und Otto Müller. In der Versehrtenklasse II ging Peter Jung für die Viernheimer an den Start.

Bei den Seniorinnen A zog Martina Kolbenschlag mit 2093 Pins als Erste in das Finale ein und hat es dort nur mit Nicole Thüry zu tun, die 1946 Pins erzielt hat. Bei den Seniorinnen B werden Brigitte Gärtner und Ingeborg Glück im Finale auf Claudia Seel (TSV Mannheim) und Angelika Koczor (BSV Mannheim) treffen. Seel führt mit 2176 Pins vor Gärtner mit 2131 Pins, Glück und Koczor folgen mit 2107 beziehungsweise 2048 Pins.

Bei den Seniorinnen C sicherte sich Doris Linkenheil mit 1552 Pins den Einzug ins Finale. Dort wird sie gegen Renate Elledge (BV Heidelberg) und Brigitte Zuber (TSV Mannheim) antreten, die beim Vorlauf bessere Pinergebnisse erzielten. In der Klasse der Versehrten Damen trat nur Petra Roland (BV Heidelberg) an, und sie erzielte 1959 Pins.

Bei den Senioren A schaffte aus den Reihen der Viernheimer nur Michael Lauser den Sprung ins Finale. Hier wird er auf den führenden Christopher König vom BSV Mannheim (2558 Pins) sowie Martin Grewe (BSV Mannheim), Roland Lust (BV Pforzheim), Herbert Geiger (KV Karlsruhe), Joachim Koob (TSV Mannheim) und Thomas Wagner (KV Karlsruhe) treffen.

Bei den Senioren B zogen Werner Gehring, Horst Becherer und Uwe Kolbenschlag ins Finale ein: Gehring mit 2546 Pins als Erster, Becherer mit 2314 Pins als Dritter und Kolbenschlag mit 2272 Pins als Siebter. Sie müssen sich dort mit Sun Kiem Kho (BV Mannheim), Rolf Egner (BV Mannheim), Walter Barzen (TSV Mannheim), Klaus Bohnenberger(BV Pforzheim) und Günter Halter (BV Mannheim) auseinandersetzen.

Bei den Senioren C war der USC nicht vertreten. In dieser Klasse bestreiten Hans Dreher (BV Pforzheim) Ebel Willy (BV Mannheim), Heinz Baier (BSV Mannheim) und Martin Hinkel (KV Karlsruhe) am kommenden Wochenende das Finale. In der Versehrtenklasse 1 der Herren startete nur Jens Prätorius (TSV Mannheim), er erzielte 2025 Pins. Ebenfalls als Einziger trat USC-Spieler Peter Jung in der Versehrtenklasse Herren 2 an und schaffte 1991 Pins.

Ausgeschiedenen sind die USC-Teilnehmer: Karin Lischka (2000 Pins), Michael Betzold (2267), Hans-Peter Keil (2189), Oliver Stamm (2134), Andreas Preiser (2100), Robert Schroth (2186), Gerd Kugler (2030), Horst Karnatz (2003) und Otto Müller (1935). red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020