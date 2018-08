Anzeige

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat im Verbandspokal den Landesligisten TSV Kürnbach rausgeworfen und damit für eine kleine Überraschung gesorgt. Am Sonntag um 17 Uhr kommt als Belohnung mit dem baden-württembergischen Oberligisten 1. CfR Pforzheim allerdings ein ganz anderes Kaliber ins Waldstadion. Es kann also eine Pokalsensation oder eine Lehrstunde werden.

Die Blaugrünen präsentierten sich gegen Kürnbach in der Offensive als sehr effizient und nutzten ihre Torchancen konsequent. Anfällig bleibt aber die Abwehr, was auch beim Kreispokalsieg über die TSG Weinheim II am vergangenen Mittwoch zu sehen war. Dabei wäre gerade gegen die favorisierten Pforzheimer eine stabile Defensive ganz wichtig, dann allzu viele Torchancen werden sich Baaß, Sturn, Endres und Co. diesmal sicher nicht herausspielen. In erster Linie geht es darum, Gegentreffer zu verhindern.

Da sind natürlich Torhüter Tim Kahnert und seine Vorderleute gefragt. Auch unnötige Ballverluste im Mittelfeld sollte man tunlichst vermeiden. In der Außenseiterrolle fühlen sich die Südhessen aber wohl. Alles andere als eine klare Niederlage wäre eine Überraschung. Mit den Pforzheimern haben Viernheimer Fußballmannschaften schon mehrfach große Schlachten geschlagen. Das war allerdings vor der Fusion des TSV mit der Spvgg. Amicitia.