Serie der „Sharks“ hält an

Viernheim.. Die Herren der BG Viernheim-Weinheim konnten auch das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich bestreiten und sind in der Oberliga Baden seit sechs Spielen ungeschlagen. Im Derby gegen die SG Mannheim setzten sich die „Sharks“ souverän mit 91:68 durch.

Nach dem Schlusspfiff ging der Blick von Trainer Robin Zimmermann direkt zur Anzeigentafel. „Wir haben wieder keine 70 Punkte zugelassen. Mannheim hat in keinem Viertel über 20 Punkte erzielen können. Unsere defensive Stabilität ist die Grundlage unserer Siegesserie“, betont der BG-Coach, wie wichtig die intensive Verteidigungsarbeit ist.

Ein Sonderlob gab es für Dörr und Ceneli, die den bisherigen Mannheimer Top-Scorer Binjam Tesfa fast komplett aus dem Spiel nahmen. Dem ehemaligen BG-Spieler gelang nur ein erfolgreicher Dreipunktwurf. Dabei mussten die „Sharks“ vor dem Derby kurzfristig zwei Ausfälle verkraften.

Kapitän Sebastian Geister und Victor Habrich mussten verletzt passen, jetzt lag umso mehr Verantwortung auf den Schultern von Baragiola und Martin. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten war es den sechs Punkten in Folge von Patrick Dörr zu verdanken, dass die Sharks die 7:1-Führung der Gäste ausgleichen konnten. Als Kreutzer mit einem Freiwurf zum 13:12 die BG in Führung brachte, war der Knoten endgültig geplatzt.

Mit einer 24:19-Führung ging es ins zweite Viertel, in dem sich das Team schnell weiter absetzen konnte. In der Offensive erarbeiteten sie sich viele gute Abschlussmöglichkeiten und nutzten die Schwächen der Mannheimer immer wieder aus. Beim Punktestand von 47:36 wurden die Seiten gewechselt, und nun zeigten die überlegenen Hausherren, dass auch sie aus der Distanz treffsicher sein können. Vier erfolgreiche Dreier gelangen in den zehn Minuten, und so setzte sich die BG entscheidend auf 68:46 ab. Ein kleiner Durchhänger ließ die Gästemannschaft zu Beginn des Schlussabschnitts nochmals herankommen, doch dann ließen Kreutzer, Baragiola und Maurice einen 11:0-Lauf der BG folgen und der Widerstand der Gäste war damit dann endgültig gebrochen.

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (24 Punkte/1 Dreier), Maurice Martin (17/3), Salvatore Baragiola (15/2), Patrick Dörr (14/2), Daniel Lohrke (10/2), Simon Freudenberg (9), Dogukan Ceneli (2), Jacob v. Miltenburg, Marcus Almenäs. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018