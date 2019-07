SG bestreitet zwei Testspiele

Viernheim.. Ein kleines Trainingslager absolvieren die Senioren-Fußballer der SG Viernheim am Wochenende auf dem Vereinsgelände. Dabei stehen auch zwei Freundschaftsspiele, am Samstag, 20. Juli, 15.45 Uhr, gegen den Kreisligisten Spvgg Wallstadt, und am Sonntag, 21. Juli, 11.45 Uhr, gegen den hessischen B-Ligisten SV Fürth 2, auf dem Programm. Abschließend wird gegrillt. Trainer Ümit Erdem will die Einheiten und die Testspiele nutzen, um aus den Akteuren eine Einheit zu formen. Schließlich möchte das Team in der kommenden Runde eine bessere Rolle spielen als zuletzt, als die Sportgemeinschaft nur knapp dem Abstieg entgangen ist. JR

