SG bietet Sandhofen die Stirn

Viernheim.Die Ausbeute der beiden Viernheimer Vertreter in der A-Klasse des Fußballkreises Mannheim war am Sonntag mit nur einem Punkt einmal mehr bescheiden. So kassierte Schlusslicht TSV Amicitia Viernheim II trotz einer Pausenführung gegen den MFC Phönix Mannheim noch eine 1:2-Heimniederlage. Die SG Viernheim überraschte immerhin beim Favoriten SKV Sandhofen mit einem 1:1-Unentschieden. Die Reserve der Blau-Grünen behält also die Rote Laterne, wobei das rettende Ufer sich noch weiter entfernt hat. Das Saisonziel Klassenhalt droht man aus den Augen zu verlieren. Die Orangenen dagegen können mit dem Punktspielstart im neuen Jahr zufrieden sein, schließlich war mit dem Remis in Sandhofen nicht zu rechnen.

TSV Amicitia II – MFC 1:2 (1:0)

Viernheims Trainer Amir Nur hatte diesmal gleich fünf Auswechselspieler zur Verfügung. Allein, es fehlte an der Qualität. Mit Anleihen aus der Privatmannschaft und dem eigenen Nachwuchs war der Start dennoch vielversprechend. Den Gästen, die das Hinspiel noch mit 9:1 gewonnen hatten, wurde nur wenig Raum gelassen. Und die Hausherren kamen zu einigen Torchancen. Es dauerte allerdings bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, ehe die verdiente Führung glückte. Ausgangspunkt war Torhüter Martin Rheingans, dessen weiten Abschlag Routinier Yasar Özkaya freistehend über den Gästekeeper lupfte. Entsprechend groß war der Jubel, denn im bisherigen Saisonverlauf hatten die Südhessen noch nicht allzu oft vorn gelegen.

In der zweiten Halbzeit ließen aber die Kräfte beim Nur-Team nach. Hinzu kamen einige Auswechslungen, die dem Spiel der Hausherren nicht guttaten. Die Mannheimer bekamen Oberwasser. Sanel Kuko sorgte für den Ausgleich (66.). Damit aber nicht genug. In der 75. Minute gelang Besnik Beljuli der Siegtreffer für den MFC Phönix.

Sandhofen – SG Viernheim 1:1 (1:0)

Zehn Gelbe Karten und einmal Gelb-Rot für die Gastgeber, die Partie zwischen dem SKV Sandhofen und der SG Viernheim war wahrlich nichts für sanfte Gemüter. Am Ende trennten sich die Kontrahenten schiedlich, friedlich mit 1:1. In Sandhofen hatte kurz vor Weihnachten der Haussegen schief gehangen: Nach der Entlassung von Trainer Mathias Burosch verließen auch mehrere Kicker den Verein. Keine guten Voraussetzungen für Nachfolger Christian Hofsäß. Den Aufstieg als Saisonziel wird man wohl abschreiben können.

Gegen die SG Viernheim ging die SKV zwar durch Pascal Römer mit dem Pausenpfiff in Führung, mussten aber gleich nach Wiederbeginn den Ausgleich durch Marco Buttler hinnehmen (50.). Auch die Südhessen haben Personalprobleme. So war Selim Yagiz eine Notlösung zwischen den Pfosten und mit Sascha Leitz und Perica Plavcic wurden einmal mehr Anleihen bei den alten Herren genommen. JR

