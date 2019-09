SG klettert auf Platz fünf

Viernheim.Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, marschierten zuletzt in verschiedene Richtungen. Daran hat sich auch nach dem Wochenende nicht viel geändert. Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia stoppte durch ein Unentschieden immerhin den Abwärtstrend. Die Orangenen schafften dagegen den dritten Sieg in Folge und kletterten in der Tabelle auf Platz fünf.

Hohensachs. – SG Viernh. 1:4 (1:2)

Mit 4:1 gelang der SG Viernheim bei der SG Hohensachsen ein auch in der Höhe verdienter Erfolg, obwohl Trainer Ümit Erdem auf seine drei Erfolgsgaranten der vergangenen Wochen, Sascha Leitz, Jörg Brückmann und Eugen Zweininger verzichten musste.

Viernheim ging durch Abdelkarim Lebsir, der die Vorarbeit von Marco Buttler nutzte, früh in Führung (5.). Danach ließ der Torjäger aber einige gute Torchancen aus. Unnötig dann der Ausgleichstreffer in der 32. Minute, bei dem Torhüter Pascal Mathias keine gute Figur machte. Er wollte einen Kopfball über das Tor lenken, das Leder klatschte aber an die Latte und Emanuel Jesse musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben.

Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Orangenen aber erneut in Führung. Omar Sabara war von Torhüter Ciro Morelli gefoult worden, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und Lebsir verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:2. Mit seinem dritten Treffer (61.) in diesem Spiel sorgte Lebsir schließlich für die Vorentscheidung und erhöhte sein persönliches Trefferkonto auf sieben. Den Schlusspunkt zum 1:4-Endstand setzte Sulayman Sambou (74.)

TSV Amicitia II – Wallst. II 2:2 (1:2)

Wenn der Tabellenvorletzte gegen das Schlusslicht spielt, dann darf kein Zauberfußball erwartet werden. Das war auch in der Partie zwischen der blaugrünen Reserve und der zweiten Mannschaft der Spvgg. Wallstadt der Fall. Trotzdem wurde immerhin Spannung bis zum Schlusspfiff geboten.

Die Gäste waren vom Anpfiff an dominant und gingen durch einen Doppelschlag von Patrick Hechler (27./38.) nicht unverdient in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel sendeten die Hausherren aber ein Lebenszeichen, als Serhat Taflan verkürzte.

Im zweiten Abschnitt hatten die Viernheimer dann deutlich bessere Szenen und wurden durch den Freistoßtreffer von Daniel Jakob (84.) mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Zuvor hatte allerdings Dashawn Mc Coy die Vorentscheidung für die Mannheimer verpasst, als er mit einem Foulelfmeter an Wladislaw Ruck im Tor der Viernheimer gescheitert war. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019