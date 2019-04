SG klettert trotz Remis

Viernheim.Die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, waren am Wochenende in fremden Gefilden unterwegs. Während den Orangenen bei der SG Hohensachsen nur ein 1:1 (0:0) gelang, hat die Reserve der Blau-Grünen die Partie beim Spitzenreiter FV 03 Ladenburg wegen Spielermangels abgesagt.

Hohensachsen – SG Viernheim 1:1

Das Kellerduell hatte am Ende keinen Sieger. Nachdem lange Zeit kein Treffer fallen wollte, überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Abdelkarim Lebsir sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für die späte, aber nicht unverdiente Viernheimer Führung (89.). Trotzdem verließen die Orangenen den Kunstrasenplatz an der Bergstraße nicht als Sieger, denn in der Nachspielzeit (90.+2) markierten die Hausherren durch ihren Torjäger Imanuel Jesse noch den Ausgleich. Durch diesen Punktgewinn konnten die Südhessen in der Tabelle allerdings gleich zwei Plätze gutmachen und stehen jetzt auf Rang elf.

FV 03 Ladenburg – TSVA II ausg.

„Wir haben durch Verletzungen und Krankheiten derzeit einfach nicht genug Spieler zur Verfügung. Deshalb wurde das Spiel rechtzeitig abgesagt“, erklärte Viernheims Co-Trainer Niklas Falkenstein den Spielausfall. Das Sportgericht des Fußballkreises wird die Partie wohl als 3:0-Sieg für die Ladenburger werten, die damit dem Ziel Meisterschaft und Aufstieg einen weiteren Schritt näher gekommen sind. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019