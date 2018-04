SG macht sich das Leben schwer

Anzeige

Viernheim.„Hauptsache gewonnen“ dürften sich die Spieler der SG Viernheim nach dem 3:1-Zittersieg in der Fußball-Kreisklasse A II gegen den Abstiegskandidaten Spvgg. 07 Mannheim gedacht haben. Es war Schwerstarbeit nötig, um sich die Gäste vom Leib zu halten. Dass die Zuschauer eine spannende Schlussphase erlebten, war der Schussschwäche der Hausherren geschuldet, die zuvor beste Torchancen vergeben hatten.

SG-Trainer Werner Brockenhauer musste gegen den Tabellenvorletzten gleich drei Stammkräfte ersetzen. Solche Ausfälle können die Südhessen in dieser Saison einfach nicht kompensieren. So gesehen schienen die Mannheimer der perfekte Gegner zu sein. Die Hausherren machten sich durch ihr fehlerhaftes Spiel auf dem holprigen Rasenplatz das Leben aber unnötig schwer. Die Gäste kamen deshalb immer wieder leicht in Ballbesitz.

Daran änderte auch der frühe Führungstreffer durch Pamo Dou Samba in der 14. Minute nichts, dem eine Abseitsstellung vorausgegangen sein könnte. Kurz darauf scheiterte Martin Brockenauer am Pfosten. Mannheim ließ nicht locker, auch wenn das SG-Tor nur selten in Gefahr geriet. Mit dem 2:0 durch Omar Sabara noch vor dem Pausenpfiff schien dann aber alles den erwarteten Gang zu gehen (34.).