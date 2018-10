SG nimmt Punkt mit

Viernheim.. Für die beiden Viernheimer A-Ligisten wäre am Wochenende sicher mehr drin gewesen. Am Ende sprang in zwei Spielen aber nur ein einziger Punkt heraus. Sowohl die SG als auch die zweite Garnitur des TSV Amicitia lagen zur Pause noch mit 1:0 in Führung. Am Ende verloren die Blau-Grünen beim SKV Sandhofen aber deutlich mit 1:3. Die Orangenen mussten sich in Käfertal mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben, nachdem sie bereits mit 2:0 in Front gelegen hatten.

Käfertal – SG Viernheim 2:2 (0:1)

Nach Toren von Abdelkarim Lebsir (29.) und Steven Schreck (68.) sahen die Viernheimer in Käfertal nach einer lange Zeit ordentlichen Vorstellung schon wie die sicheren Sieger aus. Am Ende aber schwanden bei den Gästen die Kräfte, während sich die Mannheimer mit Macht gegen die Heimniederlage stemmten. Nach dem Anschlusstreffer von Marco Kunz (79.) geriet das Gehäuse von SG-Torhüter Dennis Steiner immer mehr unter Druck. Drei Minuten vor dem Ende war es schließlich Maximilan Minghe vorbehalten, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Sandhofen – TSV Amic. II 3:1 (0:1)

Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia hat sich beim Tabellenzweiten SKV Sandhofen achtbar geschlagen. Zur Pause lag die Reserve der Blau-Grünen beim Favoriten mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Kapitän Philipp Haas für die Viernheimer getroffen. Ein Eigentor von Jonas Gruschka (65. Minute) brachte die Hausherren dann doch noch auf die Siegerstraße. Dennis Schäfer sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die Führung der Gastgeber. Sebastian Dorn machte mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar. JR

