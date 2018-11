SG Sax/Sanseverino und Richard Hoock sahnen ab

Viernheim.Am Ende der Saison steht bei den Brieftaubenzüchtern der traditionelle Siegerabend auf dem Programm. Da macht auch die Reisevereinigung Viernheim und Umgebung keine Ausnahme. So trafen sich die erfolgreichen Züchter und Mitglieder der vier beteiligten Vereine zusammen mit Freunden im Eventhaus Pigeon, um die besten Vögel auszuzeichnen und auf die Geschehnisse zurückzublicken.

Der Saal des Taubenheims war festlich geschmückt und bildete den perfekten Rahmen für den Abend der Sieger. Rainer Bugert freute sich bei der Begrüßung, dass wieder so viele Züchter mit ihren Angehörigen der Einladung gefolgt waren. Anschließend moderierte er durch das Programm. Für einen Augen- und Ohrenschmaus sorgte der Auftritt der Gruppe Mannheim Old West Squares, die mit Tänzen und Liedern den Hauch des wilden Westens verbreiteten.

Sieger der Kategorien geehrt

Im Mittelpunkt des Abends stand natürlich die Siegerehrung. Die Züchter wurden in den verschiedenen Kategorien förmlich mit Preisen überhäuft. Die Schlaggemeinschaft (SG) Sax + Sanseverino und Richard Hoock stellten die meisten erfolgreichen Tauben und sahnten bei der Siegerehrung entsprechend viele Preise ab. Neben Pokalen und Urkunden gab es auch noch Sachpreise, in erster Linie Vogelfutter.

Die SG Sax + Sanseverino feierte an diesem Abend Erfolge als Meister mit den fünf besten Tauben, als Vogelmeister, als Pokalsieger und bei den Altvögeln. Die Tauben von Richard Hoock hatten bei den Jährigen, den Weibchen, den besten Altweibchen, den jährigen Weibchen, im KO-Pokal, über die Kurzstrecke und die Weitstrecke, im WAW-Pokal und bei den Jungtauben den Schnabel vorne. Sieger im UI-Cup wurde das Team Hartmann.

An diesem Abend wurden auch wieder Verbandsehrungen vorgenommen. Dabei gingen für Altflüge Verbandsmedaillen in Gold an Richard Hoock und die SG Sax + Sanseverino, Silber erhielten Michael Prokop und SG Sax + Sanseverino, Bronze gab es für Richard Helfrich, Manfred Winkler und Richard Hoock.

Mit ihren Jungflügen wurden Rudolf Stolle, Richard Hoock und Dieter Lange mit Bronzemedaillen bedacht. In der Kategorie Altreise erhielten das erste und zweite Team Hartmann die „Aktion-Mensch“-Medaille, die auch Werner Lambert für die Jungreise in Empfang nehmen konnte. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018