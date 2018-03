SG und TSV Amicitia müssen nachsitzen

Anzeige

Mannschaft stabiler geworden

Der TSV Amicitia ist seitdem aber stabiler geworden und will mit mannschaftlicher Geschlossenheit im Nachholspiel punkten. Die SG Viernheim schielt noch immer auf die untere Tabellenregion und die Abstiegsplätze. Das „Klassenziel Klassenerhalt“ haben die Orangenen fast geschafft. Elf Punkte trennen sie derzeit von den gefährdeten Plätzen. Den Abstand wollen die SG-Kicker am Montag noch vergrößern, mit einem Heimsieg gegen die SG Hohensachsen (15 Uhr).

Auch die SG erinnert sich ungern an das Hinspiel zurück, denn bei der SGH gab es eine 0:1-Niederlage. Vielmehr Punkte holten die Hohensachsener seitdem nicht mehr, mit zwölf Punkten befinden sie sich akut in Abstiegsgefahr. Die Viernheimer werden also auf ambitionierte Gegner treffen, die sie nicht unterschätzen dürfen. su

