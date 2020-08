SG verliert Pokalspiel

Viernheim.. In der zweiten Runde des Mannheimer Kreispokals kam für die Fußballer der SG Viernheim das Aus. Die Orangenen unterlagen beim Ligakonkurrenten SV Schriesheim klar mit 0:3 und können sich jetzt ganz auf die in drei Wochen beginnende Meisterschaftsrunde konzentrieren. Die Bergsträßer dürfen dagegen am Wochenende in der dritten Runde beim SC Blumenau antreten.

Das Team von Trainer Karlheinz Lohnert wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Viernheim geriet durch Wasin Ibrahim Yusif früh in Rückstand (6. Minute) und schwächte sich durch die Gelb-Rote Karte für Karem Kocamann kurz darauf selbst (18.). Noch vor der Pause erhöhte Mustafa Arikan auf 2:0, ehe Leon Urban zehn Minuten vor dem Schlusspfiff den 3:0-Endstand markierte.

Die Partie des TSV Amicitia gegen den Ligakonkurrenten Rot-Weiß Rheinau musste wegen eines Corona-Falls bei den Blau-Grünen abgesagt werden. Die Begegnung soll nachgeholt werden, der Termin steht aber noch nicht fest. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.08.2020