SG Viernheim fällt zurück

Anzeige

Viernheim.Das hatte man sich bei der SG Viernheim ganz anders vorgestellt. Anstatt eines geplanten Heimsieges setzte es in der Fußball-Kreisklasse A II gegen die SG Mannheim eine überraschende 0:1-Niederlage. Damit sind die Orangenen auf Rang zehn zurückgefallen, während der Sieger gleich zwei Plätze gutmachen konnte und endgültig das rettende Ufer erreicht hat.

Das Tor des Tages erzielte Andrija Marijanovic bereits in der 13. Minute. Der Sonntagsschuss am Samstagnachmittag aus 20 Metern senkte sich über Viernheims verdutzten Keeper Dennis Steiner ins Netz. Diese Pausenführung war nicht unverdient, denn die spielstarken Kroaten waren einfach präsenter und auch in den Zweikämpfen erfolgreicher.

Bei den Hausherren merkte man das Fehlen der Innenverteidiger Daniel Jeremic und Benjamin Brechtel, denn die Deckung der Orangenen präsentierte sich nicht immer sattelfest. So gesehen war der knappe Pausenrückstand noch glücklich, die Gäste hatten mehr vom Spiel.