SG Viernheim jubelt dank Lebsir

Viernheim.Nachdem die beiden Viernheimer Mannschaften in der Fußball-Kreisklasse A II zuletzt gemeinsam auf Erfolgskurs lagen,punktete gestern nur die SG Viernheim dreifach. Im Familiensportpark gab es einen souveränen 3:1-Sieg gegen Hohensachsen, zu dem Abdelkarim Lebsir alle drei Treffer beisteuerte. Die Reserve des TSV Amicitia kassierte gegen den Titelfavoriten FV 03 Ladenburg mit 3:5 dagegen eine erwartete Heimniederlage.

TSV Amic, II – FV Ladenb. 3:5 (0:3)

Die Reservemannschaft der BlauGrünen hatte gegen den FV Ladenburg wenig zu bestellen, zog sich dennoch achtbar aus der Affäre. Ärgerlich war allerdings die unnötige Rote Karte für Miguel Angelo Ferreira Maurizio in der letzten Spielminute wegen Schiedsrichterbeleidigung. Er dürfte der Mannschaft wegen der Unbeherrschtheit einige Wochen fehlen. Ladenburg hatte von Beginn an das Heft in der Hand. Schon nach zwölf Minuten erzielte FV-Torjäger Vittorio Cammilleri die Gästeführung. Der Mittelstürmer sollte letztendlich zum Mann des Spiels werden. Am Ende kam er auf vier Treffer – darunter auch das 0:2 in der 30. Minute. Vor der Pause erhöhte Silas Kick sogar auf 0:3. Nach Wiederanpfiff zeigte sich aber die Schwäche des Tabellenführers, als Leon Klinke verkürzten (49.). Durch zwei weitere Treffer von Vittorio Cammilleri wurden die Verhältnisse aber schnell wieder gerade gerückt. Im sicheren Gefühl des Sieges wurden die Römerstädter aber zu sorglos und mussten in den Schlussminuten durch Elijahua Sommer (88.) und Frederic Mandel (90.) zwei weitere Gegentore einstecken.

SG Viern. – Hohensachs. 3:1 (0:0)

In der ersten Halbzeit wollten auf keiner Seite Tore fallen. Nach Wiederanpfiff konnten sich die Zuschauer dann aber nicht beschweren, denn innerhalb weniger Minuten klingelte es gleich dreimal im Kasten. Abdelkarim Lebsir brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag (53./57.) in Führung – und alles schien auf den wichtigen Heimerfolg hinauszulaufen.

Die Gäste steckten aber nicht auf und erzielten durch Rafal Ziemlicki schnell den Anschlusstreffer (60.). Jetzt stand die Partie wieder auf des Messers Schneide, ehe Abdelkarim Lebsir mit seinem dritten Tor an diesem Tag für die Vorentscheidung sorgte (70.).

Zufriedene Gesichter nach dem Abpfiff gab es natürlich auch beim Trainerduo Werner Brockenauer/Markus Sittardt, das sich allerdings auch einen ruhigeren Sonntagnachmittag gewünscht hätte. Das Kellerkind von der Bergstraße hatte es den Orangenen nämlich ganz schön schwer gemacht. JR

