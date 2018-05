Anzeige

Hemsbach.Die SG Viernheim hat nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Durch den 3:1-Auswärtssieg bei der SG Hemsbach II kletterten die Orangenen in der Fußball-Kreisklasse A II endlich auf den angepeilten einstelligen Tabellenplatz und sind jetzt Neunter. Hemsbach dagegen ist nach einer Negativserie ohne Siege immer noch nicht am rettenden Ufer und könnte theoretisch sogar noch absteigen. Der Vorsprung auf die Spvgg. 07 Mannheim beträgt bei drei noch ausstehenden Spielen allerdings schon acht Zähler.

Die SG-Trainer Werner Brockenauer und Markus Sittardt hatten ihr Team auf einigen Positionen umgestellt und einen Sieg beim Aufsteiger als Ziel ausgegeben. Die Mannschaft zeigte sich engagiert und hatte von Beginn an Vorteile. Auf Tore mussten die Südhessen und deren Anhang allerdings noch warten. Gute Chancen hatten zunächst auf beiden Seiten Seltenheitswert, viele gut gemeinte Aktionen endeten auf dem Kunstrasenplatz der SG Hemsbach mit Fehlern.

Der verdiente Viernheimer Führungstreffer nach einer guten halben Stunde gelang dem agilen Omar Sabara (31.) und gab den Gästen Rückenwind. Kurz darauf unterlief Hemsbachs Dominik Kuhn ein unglückliches Eigentor zum 0:2 (35.), das den Gastgebern natürlich nicht ins Konzept passte. Damit ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit konnte sich zunächst keine Mannschaft Vorteile verschaffen. Das 0:3 von Oguzhan Köse (68.) bedeutete schließlich aber die Vorentscheidung. Jetzt beherrschten die Viernheimer das Geschehen.