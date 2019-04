SG zeigt wechselhafte Leistung

Die SG trat bereits gegen den SKV Sandhofen an. Jetzt folgt der TSV. © Nix

Viernheim.Die beiden Viernheimer A-Ligisten haben in dieser Saison in heimischer Umgebung eher weniger gepunktet. Am morgigen Sonntag treten aber sowohl der TSV Amicitia 2 (12.30 Uhr gegen den SKV Sandhofen) als auch die SG Viernheim (15 Uhr gegen den SC Käfertal) an und müssen unbedingt etwas zur Verbesserung des Punktekontos tun.

Die Reserve der Blaugrünen konnte durch den Sieg im Lokalderby die lange Serie von sechs Niederlagen stoppen und als Zehnter den Abstand zu einem möglichen Relegationsplatz um den Klassenerhalt vergrößern. Die drei Zähler waren übrigens die ersten Punkte, die im Waldstadion eingefahren werden konnten. Am Sonntag ist die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten SKV Sandhofen ungleich schwerer, auch weil es diesmal wohl keine nennenswerte Unterstützung aus der ersten Mannschaft geben wird. Die Mannheimer streben mit Macht die Vizemeisterschaft an, haben diese Platzierung bei zwölf Punkten Vorsprung auf Rang drei so gut wie in der Tasche. Am Ende konnte das in den Aufstieg in die Kreisliga Mannheim münden. Gästetrainer Mathias Burosch wird sein Team allerdings sicher waren die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Schließlich ist man vor zwei Wochen bei der SG Viernheimer nach einer schwachen Vorstellung nur knapp einer Niederlage entgangen. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg der Mannheimer.

Die SG Viernheim ist mittlerweile auf den vorletzten Platz zurückgefallen. Deshalb soll gegen den SC Käfertal unbedingt der erste Sieg im neuen Jahr eingefahren werden. In der Hinrunde mussten sich die Viernheimer nach einer 2:0-Führung letztendlich mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Käfertal befindet sich als Achter im Niemandsland der A-Klasse, kann die Partie im Familiensportpark also recht gelassen angehen. Das Team von Trainer Ralf Dalmus zeigte die gesamte Saison über wechselhafte Leistungen. Auch nach der Winterpause fehlte bei zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden die Konstanz. Zumindest im Saisonendspurt soll mehr Kontinuität einkehren.

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019