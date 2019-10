Sharks auf Wiedergutmachung aus

Viernheim.Nach zwei Niederlagen befinden sich die Oberliga-Herren der BG Viernheim-Weinheim im Mittelfeld der Tabelle. Mit einem Sieg am Sonntag, 20. Oktober, bei CVJM Lörrach soll sich diese Position verbessern. Um 17 Uhr beginnt die Partie in der Neumattschule Lörrach. Die Gastgeber stehen nach vier Spieltagen in der Oberliga ein wenig besser da als die Sharks, da sie ein Spiel mehr gewonnen haben. Die Mannschaft von Robin Zimmermann hat ihre Lehren aus den jüngsten Niederlagen gezogen und will sich in Lörrach wieder von einer anderen Seite präsentieren.

Die Damen 1 haben am Sonntag ebenfalls ein Auswärtsspiel. Um 18 Uhr beginnt die Partie beim TV Sinsheim. Das wird keine einfache Aufgabe für die Viernheimerinnen: Die Gastgeberinnen haben ihre beiden Saisonspiele gewonnen, der TSV Amicitia beide Begegnungen verloren.

Das U16-Team der Jugend-Bundesliga bestreitet am Samstag, 19. Oktober, sein erstes Heimspiel. In der Bertha-Benz-Halle in der Mannheimer Neckarstadt empfangen die Rhein-Neckar Metropolitans das Team Südhessen. Dahinter verbirgt sich der Nachwuchs der SG Weiterstadt, der bereits das zweite Jahr in der JBBL spielt und am ersten Vorrundenspieltag noch spielfrei war. Man darf gespannt sein, wie sich das Team von Ali Kocak im zweiten Saisonspiel schlägt. Nach der JBBL sind die Damen 2 in der Neckarstadthalle am Ball und haben um 15 Uhr die SG Mannheim 2 zum Gegner. Anschließend, um 17 Uhr, kommt es zum Aufeinandertreffen der SG Mannheim 6 mit den Herren 3 der BG. Die U14-1 spielt bereits um 10 Uhr bei der SG Heidelberg-Kirchheim/KuSG Leimen.

In der Waldsporthalle gibt es am Sonntag gleich vier Jugendspiele. Um 10 Uhr trifft die männliche U10-2 auf Eppingen. Um 12 Uhr hat die U16-2 die DJK Eppelheim zu Gast. Die U18-1 spielt um 14 Uhr gegen die SG Mannheim, und um 16 Uhr empfängt die U16-1 den TSV Wieblingen. Ein weiteres Duell SG Mannheim gegen BG Viernheim-Weinheim, diesmal in der U14, steigt um 14 Uhr in der Bertha-Benz-Halle. Die Herren 2 sind um 14.45 Uhr beim USC Heidelberg 3 gefordert. su

