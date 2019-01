„Sharks“ bauen Siegesserie aus

Viernheim.„Hauptsache gewonnen.“ Mit dem ersten Spiel im Jahr 2019 waren die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim nicht ganz zufrieden. Der 77:71-Erfolg der „Sharks“ gegen die LSV Ladenburg war ein Arbeitssieg, durch den sich die BG aber auf Rang drei der Oberliga-Tabelle verbesserte. Nach der Weihnachtspause passte vieles noch nicht wieder zusammen. „Aber wir haben gewonnen und unsere Siegesserie ausgebaut“, zog Coach Robin Zimmermann dennoch ein positives Fazit.

Martin und Baragiola erzielten gleich in den ersten Minuten zwei Dreier in Folge, die BG führte 9:1. Doch dann begannen die Ladenburger Gäste dagegenzuhalten und glichen zum 9:9 aus. Die „Sharks“ blieben ab da zwar in Führung, konnten sich aber nie absetzen (24:22). Auch im zweiten Viertel prägten viele Ballverluste und Schwächen im Abschluss sowie die fehlende Konsequenz in der Defensive das Spiel der BG. Die Gäste konnten daraus aber kaum Kapital schlagen. Gegen Ende kamen die „Sharks“ zu ihren Chancen, wurden oft nur durch ein Foul gestoppt. Elf von 18 Punkten im zweiten Viertel resultierten aus Freiwürfen. Kreutzers Dreipunktewurf brachte die 42:33-Pausenführung.

Auch nach der Pause blieb das Spiel der „Sharks“ sehr von Einzelaktionen abhängig. Doch wann immer die Führung wackelte, hatten die BG-Spieler die passende Antwort und hielten die Gäste auf Abstand (60:50). Im Schlussabschnitt wurde es nochmals hektisch, viele Unterbrechungen ließen kaum Spielfluss aufkommen. Die Schiedsrichter verteilten zudem in den letzten zehn Minuten drei technische Fouls. Ladenburg jedenfalls gab das Spiel noch nicht verloren und kämpfte sich weiter heran. Die „Sharks“ hielten dagegen und verteidigten ihren Vorsprung.

Als der Ladenburger Sladek fünf Minuten vor Schluss per Dreier auf nur noch zwei Punkte Rückstand verkürzte (64:62), stand das Spiel auf Messers Schneide. Beim Stand von 69:67 ging es in die Schlussminute. Maurice Martin fasste sich ein Herz, traf von jenseits der Dreierlinie den Korb und brachte sein Team entscheidend mit fünf Punkten in Führung. Ladenburg konnte nicht kontern, es blieb beim schwer erkämpften Arbeitssieg der BG Viernheim/Weinheim. su

BG Viernheim-Weinheim: Markus Almenäs, Salvatore Baragiola 13/2 Dreier, Dogukan Ceneli 4, Patrick Dörr 6, Simon Freudenberg, Victor Habrich 9, Lukas Kreutzer 15/2, Daniel Lohrke 9/1, Maurice Martin 21/3, Jacob van Miltenburg. su

