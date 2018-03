Anzeige

Viernheim.Die BG Viernheim-Weinheim musste erneut eine knappe Niederlage hinnehmen. Im letzten Heimspiel der Saison unterlagen die Sharks der SG EK Karlsruhe mit 78:80. Die dezimierten Oberliga-Herren, die nur auf sechs Akteure zurückgreifen konnten – darunter Daniel Lohrke, der nach mehrwöchiger Pause sein Comeback gab und ein grippegeschwächter Dogukan Ceneli – stellten den Tabellenvierten aus Karlsruhe vor große Probleme.

Zunächst sah es nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus, die schnell mit 7:0 in Führung lagen. Doch die Sharks kämpften sich im Laufe des ersten Viertels nach und nach ins Spiel und bekamen ihre Gegner immer besser in den Griff. Das erste Viertel endete unentschieden (18:18) und kurz darauf ging die BG zum ersten Mal in Führung. Das Spiel blieb hart umkämpft, zur Pause konnte die SG EK Karlsruhe nur knapp mit 39:36 in Führung gehen. Den Sharks ging auch in der zweiten Hälfte nicht die Luft aus, und sie hielten das Spiel weiter offen. Bis in die Schlussphase blieb die Partie spannend, kein Team konnte sich mehr entscheidend absetzen. Letztlich entschieden Kleinigkeiten über den Ausgang der Partie – zugunsten der Gäste aus Karlsruhe. Mit einer etwas besseren Trefferquote bei den Frei- und Distanzwürfen hätten auch die Sharks als Sieger vom Feld gehen können.

„Wir waren am Limit“, meinte Trainer Ralf Schäfer nach der Partie, „die Jungs haben großartig gekämpft und waren nahe dran zu gewinnen. Aber mehr war einfach nicht drin.“