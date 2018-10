„Sharks“ bleiben bissig in der Verteidigung

Viernheim.Im zweiten Anlauf hat es für die BG Viernheim-Weinheim mit dem ersten Heimsieg geklappt. Gegen den UC Baden-Baden gelang den Basketball-Herren ein verdienter 84:62-Erfolg. Im Gegensatz zu den ersten Partien dieser Saison zeigten sich die „Sharks“ von Beginn an hellwach und bissig in der Verteidigung. Offensiv bewies vor allem Lukas Kreutzer in den ersten Minuten, dass er zu einem Top-Spieler der Oberliga gereift ist.

Drei erfolgreiche Dreipunktwürfe im ersten Viertel halfen der BG, die „United Colors“ auf Distanz zu halten und mit einer 21:16-Führung ins zweite Viertel zu gehen. Die „Sharks“ blieben weiter aufmerksam, und immer, wenn der Ball im Angriff schnell bewegt wurde, gab es gute Gelegenheiten für erfolgreiche Korbwürfe. So ging es mit einer beruhigenden 13-Punkte-Führung in die Halbzeitpause (43:30).

Schnelles Umschalten

Coach Robin Zimmermann beschwor sein Team eindringlich, die Konzentration weiter hochzuhalten und sich für die Arbeit in der Verteidigung auch im Angriff zu belohnen. Die BG, die ohne Ceneli, Geister und Guberaj auskommen musste, konnte die Vorgaben ihres Trainers nach Wiederanpfiff erfolgreich umsetzen. Die Spieler kamen immer öfter zu einfachen Fastbreak-Punkten durch schnelles Umschalten. Da zeigte sich, dass die Gäste in puncto Athletik und Schnelligkeit nicht ebenbürtig waren. Im dritten Viertel wuchs der Vorsprung so auf über 20 Punkte an, mit einer 65:44-Führung ging die Mannschaft in die letzten zehn Minuten.

Hier warfen die Kurstädter nochmal alles in die Waagschale und kamen bis auf zehn Punkte heran. Nach einer Auszeit fanden die „Sharks“ aber zurück in die Erfolgsspur. Und spätestens als Top-Scorer Lukas Kreutzer einen Fastbreak mit einem Rückwärts-Dunk spektakulär abschloss, war klar, dass sich die BG diesen Sieg nicht mehr nehmen lassen wollte. Am Ende wurde der alte Abstand wiederhergestellt und der Sieg klar gemacht. su

BG Viernheim-Weinheim: Kreutzer (21 Punkte/3 Dreier), Lohrke (14), Freudenberg (12/1), Baragiola (10/1), Dörr (9/1), Habrich (8), Martin (5), van Miltenburg (3), Almenäs (2).

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018