Sharks bleiben Tabellenzweiter

Viernheim.Daniel Lohrke war der Matchwinner des Spitzenspiels: Der Spielmacher der BG Viernheim-Weinheim eroberte kurz vor Schluss den Ball und versenkte ihn zum 65:63-Sieg im Korb.

Bei der SG Heidelberg-Kirchheim starteten die Sharks gut und lagen schnell mit 5:0 vorn. Doch dann offenbarten sie defensiv zu viele Lücken und wurden teilweise von den schnellen Kirchheimern überrannt. Das erste Viertel ging klar an die Hausherren (25:17). Wie so oft in dieser Spielzeit gelang es Trainer Robin Zimmermann aber, sein Team aufzurütteln. Im zweiten Viertel waren es die BG-Spieler, die das Kommando auf dem Feld übernahmen.

Sie agierten deutlich konzentrierter, ließen keine Fastbreaks des Gegners mehr zu und kamen bis zur Halbzeit bis auf einen Punkt heran (38:39). In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel, das von intensiver Verteidigung dominiert war. Kein Team konnte mehr als 14 Punkte erzielen, und dabei war jeder Korberfolg hart erarbeitet.

Entscheidung kurz vor Schluss

Die BG ging mit einem Punkt Vorsprung (50:51) in den Schlussabschnitt. Aber die Führung wechselte laufend, bis kurz vor Schluss war die Partie ausgeglichen. Lohrke schnappte sich schließlich Sekunden vor Schluss den Ball und traf zum 65:63-Sieg für die Basketballherren. Mit diesem Erfolg bleiben die Sharks Tabellenzweiter der Oberliga und sind näher an die Kirchheimer herangerückt, die eine Niederlage weniger auf dem Konto haben. Die BG hat mittlerweile vier der bisher fünf Spiele gegen die Teams der Spitzengruppe gewonnen, was ein Indiz der Stärke der Mannschaft in dieser Saison. Da die direkten Konkurrenten noch aufeinander treffen, hat die BG jetzt alle Chancen, ihren zweiten Platz zu halten. Allerdings darf man sich keine Ausrutscher gegen die schwächeren Teams der Liga mehr leisten.

BG Viernheim-Weinheim: Victor Habrich (17 Punkte), Lukas Kreutzer (13), Daniel Lohrke (13/1 Dreier), Salvatore Baragiola (12), Patrick Dörr (5/1), Maurice Martin (5/1), Markus Almenäs, Dogukan Ceneli, Simon Freudenberg, Jacob van Miltenburg. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019