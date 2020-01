Sharks fahren nach Staufen

Viernheim.Die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim sind am Samstag ab 17 Uhr beim TV Staufen zu Gast und wollen dabei ihren Platz an der Tabellenspitze der Oberliga Baden verteidigen. Die Herren 2 gastieren um 16 Uhr bei der SG Heidelberg/Kirchheim 2, während die dritte Herrenmannschaft um 15 Uhr beim TSV Schönau 2 antritt. Das Damenteam muss um 14 Uhr bei den Basket Ladies Kurpfalz 4 ran, während die Frauen 2 um 20 Uhr bei der TG Sandhausen 3 auflaufen. Drei Jugendteams sind am Samstag ebenfalls auswärts gefordert. Die U14 spielt um 10.30 Uhr bei der TSG Ziegelhausen. Der Oberligist der U16 trifft um 13.45 Uhr auf den TSV Wieblingen. Die U18 bekommt es um 14 Uhr mit dem TV Sinsheim zu tun. Am Sonntag sind drei Heimspiele der BG-Jugend in der Halle der AvH. Die U18 empfängt um 13 Uhr den TSV Buchen zum landesliga-Spiel. In der U18-Oberliga kommt um 15 Uhr der USC Heidelberg nach Viernheim. Die U14 hat um 17 Uhr das Team Packservice BBA SSC Karlsruhe zu Gast. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020