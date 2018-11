„Sharks“ feiern Auswärtssieg

Viernheim.Das war mehr Arbeit für die BG Viernheim-Weinheim als erwartet: Erst mit einem starken Auftritt in den letzten Spielminuten konnten sich die „Sharks“ den 80:67-Auswärtssieg beim Oberligaaufsteiger Heidelberger TV sichern.

Dabei ging zu Beginn der Partie der Matchplan auf. Die Center nutzten ihre körperliche Überlegenheit und führten ihr Team gut ins Spiel. Der HTV erzielte in den ersten fünf Minuten keinen Korb aus dem Feld, sondern kam nur durch Freiwürfe zu Punkten. Doch dann verteidigte der Gastgeber aggressiver und holte Stück für Stück auf. Das erste Viertel endete mit nur noch drei Punkten Vorsprung für die „Sharks“ (17:20). Die Verteidigung der BG war auch im zweiten Viertel nicht bissig genug, um die Würfe der Gegner effektiv zu verteidigen. So trafen die Distanzschützen des HTV, während die „Sharks“ zu oft erfolglos versuchten, ihre Center mit riskanten Pässen anzuspielen. Heidelberg ging mit einer 36:31-Führung in die Kabine.

Das BG-Team kam nach dem Wiederanpfiff konzentrierter und mit weniger Fehlern zurück. Da die eigenen Würfe aus dem Dreipunktbereich ihr Ziel fanden, arbeiteten sich die „Sharks“ bis auf einen Punkt heran (55:54). Für das Schlussviertel entschied sich BG-Trainer Robin Zimmermann für eine Aufstellung mit drei nominellen Centern. So konnte Lukas Kreutzer das Viertel mit sechs Punkten eröffnen und sein Team in Führung bringen. Die „Sharks“ schafften mit ihrer körperlichen Überlegenheit einen 10:1-Lauf und sorgten für die Entscheidung. Den HTV hatte nicht nur die Treffsicherheit verlassen, zudem mussten drei Spieler die Partie nach fünf Fouls beenden. Das letzte Viertel ging mit 26:12 an die BG, die damit einen verdienten Sieg feierten.

BG Viernheim-Weinheim: Sebastian Geister (20 Punkte), Lukas Kreutzer (19/2 Dreier), Victor Habrich (14), Daniel Lohrke (11/1), Salvatore Baragiola (7), Simon Freudenberg (4), Jacob van Miltenburg (3/1), Patrick Dörr (2), Markus Almenäs, Dogukan Ceneli. su

