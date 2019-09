Sharks gegen TV Staufen

Viernheim.Das erste Heimspiel der Saison 2019/2020 nutzen die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim zu einer großen Saisoneröffnung. Am Samstag, 28. September, ab 16.30 Uhr, werden in der Weinheimer TSG-Halle alle 18 Jugend- und die fünf aktiven Mannschaften präsentiert. Es gibt Speisen und Getränke sowie viele Informationen rund um die neue Spielzeit. Alle Basketballfans sind zu der Veranstaltung eingeladen. Im Mittelpunkt stehen dann ab 18 Uhr die Oberliga-Herren. Die Sharks spielen gegen den TV Staufen. Zuvor sind schon die U14-2 (11 Uhr gegen TSG Wiesloch), die Herren 3 (13 Uhr gegen TSV Schönau 2) und die Damen 2 (15 Uhr gegen TG Sandhausen 3) am Ball.

Drei Partien finden am Sonntag, 29. September, in der Waldsporthalle statt. Nach der weiblichen U14 geben die Damen 1 um 16 Uhr ihr Saisondebüt gegen die Basket Ladies Kurpfalz 4. Abgeschlossen wird der Spieltag mit den Herren 2 (18 Uhr gegen SG Kirchheim). su

