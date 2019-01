„Sharks“ jetzt ein Titelaspirant

Viernheim.. Das Spitzenspiel in der Basketball-Oberliga steigt am heutigen Samstag ab 20 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle. Die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim treffen dort auf den Spitzenreiter USC Freiburg II.

Nach acht Siegen in Folge haben sich die „Sharks“ zu einem ernst zu nehmenden Titelaspiranten gemausert und liegen als Dritter nur ganz knapp hinter dem Tabellenführer. Ein Sieg würde die BG sowohl dem Titelgewinn als auch dem Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg ein großes Stück näherbringen.

Die Freiburger sind mit einer überraschend deutlichen 60:80-Niederlage beim EK Karlsruhe in die Rückrunde gestartet, konnten ihr Spiel am vergangenen Wochenende aber siegreich gestalten. Nach der knappen 63:68-Hinspielniederlage in Freiburg, wo man nur zu siebt antrat, brennt das Team von Robin Zimmermann auf Revanche.

Ausgeglichene Spitzengruppe

Der Coach muss zwar nach wie vor auf seinen Kapitän Sebastian Geister verzichten, kann aber sonst aus dem Vollen schöpfen. Für Zimmermann liegt der Schlüssel zum Erfolg weiterhin in der starken Defensivarbeit. Wenn die „Sharks“ dies wieder abrufen können, stehen die Chancen gut für einen erfolgreichen Ausgang dieses Spitzenspiels. Die BG hofft auf ein klares Ergebnis zu ihren Gunsten, denn ein Sieg mit mehr als fünf Punkten Unterschied würde den „Sharks“ den Vorteil im direkten Vergleich bringen, der in der Tabelle bei Punktgleichheit entscheidend sein kann.

Bei der momentanen Ausgeglichenheit in der Spitzengruppe der Oberliga – vier Teams trennt nur eine Niederlage, der CVJM Lörrach hat als Tabellenfünfter auch nur eine Niederlage mehr auf dem Konto – können solche Kleinigkeiten wichtig werden. su

