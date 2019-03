Sharks kämpfen um Führung

Viernheim.Nach dem äußerst kraftraubenden Sieg nach Verlängerung bei der SG Mannheim II sind die Oberliga-Herren der BG Viernheim-Weinheim am morgigen Sonntag erneut auswärts gefordert, um die Tabellenführung zu verteidigen. Um 16 Uhr gastieren die Sharks bei der SG Eichenkreuz Karlsruhe.

Das Spiel wird dabei sicher nicht leichter als die Begegnung in Mannheim, denn die Karlsruher liegen nach Verlustpunkten mit den Sharks gleichauf und können mit einem Sieg an der BG vorbeiziehen. Eine Niederlage würde die Sharks eventuell bis auf den vierten Platz zurückwerfen und den Aufstiegsambitionen einen herben Dämpfer erteilen. Umso wichtiger, dass Coach Robin Zimmermann möglichst alle Spieler an Bord hat und auch wieder auf Kapitän Sebastian Geister zurückgreifen kann.

Auch für die anderen Teams der BG stehen am Wochenende Auswärtsspiele auf dem Programm. Die Landesliga-Damen des TSV Amicitia spielen am heutigen Samstag um 14 Uhr beim USC Heidelberg 4. Die Herren 3 treten am Sonntag um 16 Uhr bei der SG Mannheim 5 an. Von den Jugendmannschaften sind lediglich die U16-Teams im Einsatz. Während die U16-1 am Samstag um 11.45 Uhr beim TSV Wieblingen antritt, wird die U16-2 am Sonntag um 16 Uhr gegen den TV Sinsheim spielen. su

Info: Infos zu den Sharks unter basketball-weinheim.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.03.2019