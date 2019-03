Sharks müssen nach Mannheim

Viernheim.Als Spitzenreiter der Oberliga Baden gehen die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim in ihr 19. Saisonspiel. Morgen Nachmittag treten die Sharks bei der SG Mannheim an (14.30 Uhr).

Die Gastgeber stehen mit 16 Punkten auf Platz acht der Tabelle. Die BG-Akteure gehen also als Favoriten in das Match. Die BG ist punktgleich mit der SG Heidelberg-Kirchheim II und der SG EK Karlsruhe und rangiert aufgrund des direkten Vergleichs ganz oben. Das Team von Coach Robin Zimmermann will in Mannheim zwei weitere Punkte einfahren und damit die Tabellenführung verteidigen. Neben den Herren 1 tritt auch die zweite Herren-Mannschaft in der Mannheimer GBG-Halle an.

Morgen um 19.45 Uhr beschließt die Landesliga-Partie zwischen der SG Mannheim 3 und der BG Viernheim-Weinheim 2 das Basketballwochenende. Die Spiele starten schon heute Nachmittag in Wieblingen. Um 15.45 Uhr spielt dort die U14 männlich in der Jugend-Oberliga. In der Viernheimer Waldsporthalle stehen am Sonntag zwei Matches an. Die U14-Mädchen treffen um 12 Uhr auf die Basket Ladies Kurpfalz. Um 14 Uhr folgt die Partie der U12, die den TV Eberbach zu Gast haben. su

