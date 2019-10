Sharks müssen sich durchbeißen

Viernheim.Die Basketballherren haben das erste Heimspiel der Saison mit einem Arbeitssieg beendet. Die BG Viernheim-Weinheim mühte sich gegen den TV Staufen zu einem 77:66-Erfolg. Zur Saisoneröffnung der BG Viernheim-Weinheim waren zahlreiche Vereinsmitglieder und Fans der Sharks in die Weinheimer TSG-Halle gekommen und wollten das Team beim ersten Heimspiel der Saison unterstützen. Doch sie mussten sich in Geduld üben: Beim Einspielen vor dem Anpfiff brach die Aufhängung einer Korbanlage, und die Reparatur zog sich fast eine halbe Stunde hin.

Als es endlich losging, taten sich die Sharks gegen die Aufsteiger, die ebenfalls als Sharks firmieren, schwer. In der Offensive agierte das Team von Robin Zimmermann verkrampft, wollte zu oft mit Einzelaktionen den Korberfolg erzwingen anstatt den Ball laufen zu lassen. So lag man nach dem ersten Viertel mit 15:22 in Rückstand. Der Abstand wuchs zu Beginn des zweiten Viertels auf zehn Punkte an (17:27). Danach besannen sich die Hausherren und glichen nach einem Dreier von Lohrke und mit einem 7:0-Lauf aus, bevor die Gäste zur Halbzeit knapp mit 31:35 in Führung gehen konnten. „Wir haben uns in der ersten Hälfte dem extrem langsamen Tempo der Staufener angepasst. Das ist nicht der Basketball, den wir spielen wollen“, so Coach Zimmermann.

Spiel kippt zugunsten der BG

In der Kabine schien er dann die richtigen Worte gefunden zu haben, das Spiel der BG verbesserte sich. Sowohl Baragiola als auch Kreutzer wurden von Lohrke immer öfter in Szene gesetzt und konnten für die Hausherren punkten. Kreutzer bescherte seinem Team mit einem Dreier zum 42:39 die erste Führung seit dem 2:0 zu Spielbeginn. Mit 52:50 ging es ins letzte Viertel, und da kippte das Spiel zugunsten der BG.

Der Aufsteiger konnte zwar noch kurz mithalten, doch mehr als das 52:52 ließen die Hausherren nicht mehr zu. Die Sharks erzielten nun auch Punkte aus Fastbreaks, und die herausragende Reboundarbeit von Baragiola sicherte viele Ballgewinne bis zum Spielende. „Wir haben offensiv von nur vier Spielern gelebt, da muss in Zukunft vom Rest der Mannschaft deutlich mehr kommen“, sagte Zimmermann nach der Partie.

BG Viernheim-Weinheim: Salvatore Baragiola (24 Punkte), Lukas Kreutzer (23), Daniel Lohrke (13), Sebastian Geister (10), Peter Freudenberg (3), Simon Freudenberg (2), Maurice Martin (2), Dogukan Ceneli, Patrick Dörr, Arne Grobrügge. su

