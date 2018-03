Sharks nehmen sich viel vor

Anzeige

Viernheim.Nach der knappen Niederlage in Schönau wollen die Basketball-Herren wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Heute Abend um 20 Uhr spielen die Sharks in der TSG-Halle in Weinheim gegen die SG EK Karlsruhe. Die Gäste rangieren in der Tabelle der Oberliga Baden zwei Plätze vor der BG Viernheim-Weinheim. Die Basketballgemeinschaft hat vier Punkte weniger, aber auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen als die Karlsruher. Trainer Ralf Schäfer und seine Mannschaft werden dennoch versuchen, mit einem Heimsieg zu den Gegnern aufzuschließen und die Tabellensituation zu verbessern.

Den heutigen Heimspieltag in der Weinheimer TSG-Halle eröffnet die männliche U12. Um 10 Uhr trifft die BG auf die SG Heidelberg/Kirchheim den TSV Buchen. Die Jungs der U16-2 spielen um 12 Uhr gegen den TSV Buchen. Im Anschluss gehen die Teams der U14m aufs Feld, um 14 Uhr stehen sich die BG Viernheim-Weinheim II und die TSG Ziegelhausen gegenüber. Das Landesliga-Team der U16 hat um 16 Uhr den TV Sinsheim zu Gast. Vor den Oberliga-Herren sind die Herren 4 gefordert, die um 18 Uhr vor der Herausforderung LSV Ladenburg 2 stehen.

Am morgigen Sonntag wird vor allem in der Viernheimer Waldsporthalle gespielt. Nur die U12 ist auswärts am Ball, das Team spielt um 12 Uhr beim USC Heidelberg. In Viernheim machen die Mädchen der U16 den Auftakt und empfangen um 13.30 Uhr den TV Mosbach. Für die zweite Herren-Mannschaft geht es um 15.30 Uhr gegen die LSV Ladenburg 1. In der Landesliga der Frauen trifft der TSV Amicitia um 17.30 Uhr auf den USC Heidelberg 4. Zum Abschluss gehen um 19.30 Uhr die Herren 3 gegen den TV Eppingen aufs Parkett. su