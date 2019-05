Sharks sammeln Erfahrungen

Viernheim.München war kein gutes Pflaster für die beiden Basketball-Teams der BG Viernheim-Weinheim. Sowohl die Ü35 bei der deutschen Meisterschaft als auch die U14 bei der süddeutschen Meisterschaft mussten die Heimreise ohne sportliches Erfolgserlebnis antreten. Aber beide Teams konnten in allen Spielen gut mithalten und zeigen, dass sie zu Recht zu den besten Mannschaften ihrer Altersklassen zählen.

Die U14 der BG bekam es gleich mit dem südostdeutschen Meister Jahn München zu tun. Nach gutem Start verloren die Sharks zunehmend den Faden, ungewohnte einfache Ballverluste ließen den Gegner schnell deutlich in Führung gehen.

In der zweiten Hälfte zeigte die BG dann ein anderes Gesicht und kämpfte sich noch einmal auf fünf Punkte heran. Doch zu mehr reichte es nicht mehr, und am Ende stand ein 89:71-Sieg für die Münchner. Am zweiten Turniertag gab es die Wiederholung des Finales um die südwestdeutsche Meisterschaft gegen die Skyliners. Das Spiel ging auch dieses Mal klar an die körperlich überlegenen Frankfurter (91:68).

Im abschließenden Spiel trafen die Sharks auf Bayern München, die zuvor in einem dramatischen Spiel mit 85:87 gegen Jahn München die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft knapp verpasst hatten. In einem Spiel auf Augenhöhe ging das erste Viertel mit 26:18 an die Sharks, doch Bayern kam zur Pause zum 39:39-Ausgleich. Vor dem Schlussviertel lag das BG-Team knapp mit 58:56 in Führung. Am Ende ging der BG ein wenig die Luft aus, während die Bayern noch die letzten Reserven mobilisieren konnten und knapp mit 75:69 die Oberhand behielten.

„Es hat zwar nicht für das Final-Four-Endrundenturnier gereicht, aber wir gehören zu den besten acht Teams in Deutschland. Darauf kann man mehr als stolz sein“, sagte Coach Michael Wohlfart nach dem Turnier. „Ich bin glücklich, ein Teil dieses Teams gewesen zu sein und bedanke mich bei den Jungs, dass ich diese Saison so viel Positives erleben durfte“, fasste der Trainer die beeindruckende Saisonleistung zusammen, die sowohl die erste Landesmeisterschaft einer BG-Jugendmannschaft als auch die erstmalige Teilnahme an einer süddeutschen Meisterschaft als Höhepunkte hatte.

BG Viernheim-Weinheim: Dante Aruna, Cris Becht, Ron Haas, Julius Hoffmann, Koray Kocak, Elias Piecuch, Malte Rauschenbusch, Finn Rothmann, Julian Rothmann, Jannik Schwarz, Tobias Ziegler.

Routinierte Düsseldorfer

Die Ü35 verlor ihre beiden Gruppenspiele gegen die BG Zehlendorf und den SV Hagen-Haspe jeweils knapp. Da die BC Wiesbaden kurz vor dem Turnier zurückgezogen hatte, spielte das Team gegen die TG Düsseldorf um Platz fünf. Die Düsseldorfer spielen in fast identischer Zusammensetzung in der starken nordrhein-westfälischen 2. Regionalliga und konnten sich im ersten Viertel direkt einen Vorsprung erarbeiten.

Doch in den beiden folgenden Vierteln kamen die Sharks immer besser ins Spiel und konnten die Partie ausgleichen. Insbesondere Daniel Lohrke hatte daran mit einigen sehenswerten Ballgewinnen und Korblegern großen Anteil. Doch im vierten Abschnitt schwanden die Kräfte bei den Sharks. Die Düsseldorfer als fittere Mannschaft zeigten sich zudem routinierter im Zusammenspiel. Am Ende stand eine 47:65-Niederlage und der sechste Platz für die BG.

„Aber wir haben gezeigt, dass wir streckenweise mithalten und auch gegen Teams mit teilweise bundesligaerfahrenen Spielern Siegchancen haben“, zog Kapitän Sebastian Geister trotzdem ein positives Fazit.

BG Viernheim-Weinheim: Torsten Füßinger (Coach), Andreas Bissinger, Sebastian Geister, Patrick Hübner, Dejan Jovanovic, Florian Keutel, Henning Leip, Daniel Lohrke, Alessandro Peckmann, Björn Raasch, Markuss Randall, Eric Verzendaal, Michael Wohlfart. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.05.2019