Sharks schnappen noch mal zu

Anzeige

Gleichzeitig fand Lörrach noch immer kein Rezept gegen die Verteidigung der BG, so dass das dritte Viertel mit 31:12 an die Sharks ging und sie mit einer 71:52-Führung in das Schlussviertel starteten.

Überragender Sal Baragiola

In den letzten zehn Minuten warfen die Hausherren noch einmal alles in die Waagschale, um die Saison mit einem Sieg vor eigenem Publikum zu beenden. Doch vor allem dank eines überragenden Centers Sal Baragiola unter dem Brett kontrollierte die BG das Spiel und gab den Sieg nicht mehr aus der Hand.

„Bis auf den Beginn war ich sehr zufrieden mit der Leistung“, resümierte Trainer Ralf Schäfer nach dem Spiel, „besonders unser Jüngster, Jacob van Miltenburg, machte ein richtig gutes Spiel und punktete erstmals zweistellig in der Oberliga.“

Die Sharks weisen nach Abschluss aller Rundenspiele eine Bilanz von neun Siegen und elf Niederlagen auf und belegen in der Abschlusstabelle Rang sechs.

„Damit können wir angesichts des holprigen Saisonstarts und der Verletzungsprobleme in der zweiten Saisonhälfte ganz zufrieden sein“, zog Trainer Schäfer bereits eine erste Saisonbilanz.

BG Viernheim-Weinheim: Baragiola (23 Punkte/1 Dreier) Wedel (20/5) Geister (15) Kreutzer (11/1), von Miltenburg (10/2), Lohrke (7), Martin (2). su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.04.2018