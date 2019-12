Sharks stehen an der Tabellenspitze

Viernheim.Die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim haben sich die Herbstmeisterschaft in der Oberliga gesichert. Mit einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Leistung beim 64:52-Sieg gegen die SG Mannheim II schoben sich die Sharks nun in Weinheim auf Platz eins.

Die BG präsentierte sich im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer von Beginn an hochkonzentriert und ließ die Mannheimer kaum ins Spiel kommen. „Wir standen sehr gut in der Defense, da gab es wenig Durchkommen. So hat der Gegner nie richtig den offensiven Rhythmus gefunden“, war Trainer Robin Zimmermann vor allem mit dem Defensivverhalten seines Teams sehr zufrieden. In den ersten zehn Minuten ließ man nur acht Punkte zu und lag so mit 19:8 in Führung.

Im zweiten Viertel kam es dann aber zu einer kurzen Schwächeperiode der BG Viernheim-Weinheim, in der den Sharks offensiv nur noch recht wenig gelang. Die Mannheimer Basketballer zeigten dagegen, warum sie bis dahin erst zwei Spiele abgegeben hatten, und nutzten diese Schwächephase der Sharks zum Ausgleich.

Bereits zur Pause lagen die Hausherren aber wieder knapp mit 34:30 in Führung. Die Sharks starteten stark in die zweite Halbzeit, konnten die Mannheimer aber nicht abschütteln.

Das Spiel war auf beiden Seiten von intensiver Abwehrarbeit geprägt. Vor den letzten zehn Minuten war beim Stand von 51:45 immer noch alles offen. Schließlich waren es dann die BG-Routiniers, die das Spiel entschieden – mit 13:7 behielt man im Schlussabschnitt die Oberhand und gewann dadurch auch das Derby.

Verletzt ausgeschieden

„Offensiv war es das Quartett Daniel Lohrke, Sal Baragiola, Victor Habrich und Dogukan Ceneli, das uns getragen hat“, bestätigte Coach Zimmermann. Da störte es auch wenig, dass Lukas Kreutzer mit nur zwei Punkten offensiv wenig Einfluss hatte und Kapitän Sebastian Geister bereits nach zwei Minuten verletzt ausschied.

Die BG Viernheim-Weinheim geht als Tabellenführer, punktgleich mit der SG Mannheim II, in die Winterpause. Weil die Oberliga in dieser Saison sehr ausgeglichen ist und die Teams eng beieinander liegen, dürfte die zweite Saisonhälfte im neuen Jahr sehr spannend werden.

BG Viernheim-Weinheim: Salvatore Baragiola (18 Punkte), Daniel Lohrke (17), Victor Habrich (12), Dogukan Ceneli (10), Maurice Martin (3), Lukas Kreutzer (2), Dean Spencer (2), Patrick Dörr, Arno Grobrügge, Simon Freudenberg und Sebastian Geister.

