Sharks treffen auf Schlusslicht

Viernheim.Neujahrsempfang, Heimspieltag und Jugendturnier stehen bei der BG Viernheim-Weinheim an diesem Wochenende auf der Agenda. Ein großes Programm erwartet die Fans und Spieler direkt zum Rückrundenstart.

Höhepunkt ist der Neujahrsempfang für alle Mitglieder und Fans am Samstag, 11. Januar, um 17 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle. Anschließend findet um 18 Uhr der Rückrundenauftakt der ersten Herren-Mannschaft in der Oberliga statt. Gegner ist Aufsteiger und Tabellenschlusslicht TV Rastatt-Rheinau Pioneers.

Coach Robin Zimmermann ist optimistisch, dass die Mannschaft die Winterpause gut überstanden hat und an die erfolgreiche Serie aus dem Dezember anknüpfen kann. Ein ganz wichtiges Heimspiel haben die Rhein-Neckar Metropolitans am Sonntag, 12. Januar, um 12 Uhr in der Mannheimer GBG-Halle zu bestreiten. In der JBBL trifft das Kooperationsteam der BG und der SG Mannheim auf den Tabellennachbarn ASC Theresianum Mainz. Hier gilt es für das Team von Ali Kocak und Jan Heitmann, trotz andauernder Verletzungsmisere möglichst einen Erfolg einzufahren, um sich in der Relegationsrunde einen guten Ausgangspunkt für die späteren Play-Downs zu sichern.

Nachwuchs gefordert

Ebenfalls am Sonntag ist die BG Ausrichter eines Turniers in U14-Oberliga-Endrunde. In der Halle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sind der Nachwuchs der Bundesligisten aus Ludwigsburg und Crailsheim die Gegner der jungen Sharks, die sich als Dritter der Vorrunde für die Endrunde der besten acht Teams Baden-Württembergs qualifiziert haben. Weitere Heimspiele der BG-Teams finden am Samstag vor dem Empfang in der TSG-Halle statt. Den Auftakt macht die weibliche U14 um 10 Uhr mit ihrer Begegnung gegen den TV Sinsheim. Um 12 Uhr trifft die U16-Oberligamannschaft der Sharks auf ihren JBBL-Kooperationspartner SG Mannheim.

Danach spielen um 14 Uhr die Damen 2 gegen den VfL Heiligkreuzsteinach und die Herren 2 um 16 Uhr gegen den TV Schwetzingen. Nach dem Heimspiel der Herren 1 beschließen die Herren 3 um 20 Uhr mit ihrem Spiel gegen die TG Sandhausen 4 den Heimspieltag. Auswärtsspiele bestreiten an diesem Wochenende lediglich die U12 am Samstag um 12 Uhr bei den DJK Rabbits Eppelheim sowie die U16-2 am Sonntag um 13.30 Uhr beim Heidelberger TV. su

