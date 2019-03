Sharks wieder auf Platz zwei

Viernheim.. Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim haben ihr letztes Heimspiel der Saison mit 70:64 gegen den SSC Karlsruhe gewonnen und sich in der Tabelle der Oberliga wieder auf Platz zwei vorgeschoben.

Nach einem soliden Auftaktviertel (18:17), in dem die Sharks zur Erleichterung ihres Coaches Robin Zimmermann keinem frühen Rückstand nachlaufen mussten, entwickelte sich ein ausgewogenes Spiel. Keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Schlechte Trefferquoten auf beiden Seiten bescherten ein punktearmes zweites Viertel. Mit einem 30:30-Unentschieden ging es in die Pause.

Nach der Pause platzte bei den Sharks der Knoten. Das Quartett Kreutzer, Baragiola, Habrich und Lohrke trug in der Offensive entscheidend dazu bei, dass man mit elf Punkten Vorsprung in das Schlussviertel ging. Die Gäste, die als bester Aufsteiger einen sicheren Mittelfeldplatz belegen, kämpften sich in diesen letzten Minuten zwar noch einmal auf einen Punkt heran, doch die Sharks behielten die Nerven. Sie setzten sich wieder auf fünf Punkte ab und verwalteten diesen Vorsprung, unter anderem aufgrund guter Verteidigungsarbeit, bis zum Abpfiff.

Trainer zieht positive Bilanz

„Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren könnten“, bilanzierte Trainer Zimmermann nach der Partie. „Bis auf einige wirklich sehenswerte Treffer von Nicolas Ensch hatten wir den SSC defensiv unter Kontrolle.“

Im Rennen um die Meisterschaft und die Aufstiegsrelegation war dieser Sieg für die Sharks doppelt wichtig. Da die direkten Konkurrenten aus Kirchheim und Freiburg patzten und ihre Spiele verloren, schob sich die BG wieder auf Rang zwei vor, der die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Baden-Württemberg gegen den Zweitplatzierten der Oberliga Württemberg bedeuten würde.

Die Sharks haben noch ein Auswärtsspiel am 6. April beim Tabellenletzten KIT Karlsruhe II zu absolvieren, während die drei Konkurrenten der Vierergruppe an der Tabellenspitze noch jeweils zwei Spiele zu bestreiten haben.

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (19/2 Dreier), Salvatore Baragiola (12), Victor Habrich (12), Daniela Lohrke (9/1), Maurice Martin (6), Sebastian Geister (4), Dogukan Ceneli (3/1), Simon Freudenberg (3/1), Jacob van Miltenburg (2), Markus Almenäs, Patrick Dörr. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019