Baragiola wieder dabei

Die Sharks sind dagegen immer noch von Personalproblemen gebeutelt. „Immerhin steht uns Sal Baragiola wieder zur Verfügung“, baut Sharks-Coach Ralf Schäfer auf die Rückkehr seines Top-Scorers.

Dennoch werden die Sharks nur eine Rumpftruppe, verstärkt mit Spielern der U18-Jugendmannschaft, auflaufen können. „Wir haben uns aufgrund der beruflichen Verpflichtungen und der langwierigen Verletzungen seit November um eine Spielverlegung bemüht. Leider ist Baden-Baden auf unser Anliegen nicht eingegangen“, erläutert Weinheims Abteilungsleiter Oliver Kümmerle. Mit einer intensiven Teamleistung wie im jüngsten Heimspiel wird das BG-Team aber auch in Baden-Baden bestehen können.

„Je länger wir das Spiel offen halten, desto mehr geraten die Hausherren unter Druck“, sieht Schäfer durchaus Chancen für sein Team, das trotz aller Personalsorgen befreit aufspielen kann.

Auch die übrigen Sharks-Teams sind an diesem Wochenende auswärts gefordert. Am heutigen Samstag um 12 Uhr spielen die U16 (beim TV Sinsheim und U14-2 (bei TG Sandhausen). Die weibliche U16 (14 Uhr) muss ebenso wie die Damen des TSV Amicitia (16 Uhr) in Leimen bei den Kurpfalz Basket Ladies antreten. Die Herren 3 sind um 19 Uhr beim TSV Buchen 2 gefordert.

Am Sonntag bestreiten die Herren 2 ihr Landesligaspiel beim TV Schwetzingen. Für die Ü35-Mannschaft der Sharks steht heute das Turnier um die Südwestdeutsche Meisterschaft in Bous (Saarland) auf dem Programm. Ziel ist es, sich wie im vergangenen Jahr für die Endrunde der deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. su

