Sharks wollen Chance auf den Aufstieg wahren

Viernheim.Zum Saisonabschluss steht der BG Viernheim-Weinheim ein prall gefülltes Basketball-Wochenende bevor. Am letzten regulären Heimspielwochenende gibt es für die Fans noch einmal jede Menge interessanter Paarungen zu sehen, am Samstag in der Weinheimer TSG-Halle und am Sonntag in der Rudolf-Harbig-Halle in Viernheim. Höhepunkt ist das Spiel der Oberliga-Sharks gegen den SSC Karlsruhe.

Ein Sieg am heutigen Samstag um 20 Uhr in Weinheim ist für die BG-Mannschaft Pflicht, um noch die Chance auf einen Aufstiegs- oder Relegationsplatz zu wahren. Der Ex-Tabellenführer ist nun auf Rang vier zurückgefallen, hat bei Erfolgen in den letzten Spielen aber noch alle Möglichkeiten. Den Auftakt der Samstagsspiele macht die U12-1 um 12 Uhr in der TSG-Halle mit ihrem Spiel gegen die DJK Rabbits Eppelheim, gefolgt von der U14-2 um 14 Uhr gegen den BAC Hockenheim. Um 16 Uhr treffen die Herren 2 der Sharks auf die zweite Mannschaft der TSG Wiesloch, die in der Landesliga-Tabelle noch vor der ersten Mannschaft aus Wiesloch rangiert. Um 18 Uhr ist dann Sprungball für die U18, die in der Jugend-Oberliga die SG Mannheim empfängt. Die Landesliga-Damen des TSV Amicitia spielen heute auswärts: Um 14 Uhr sind sie zu Gast bei den Basket Ladies Kurpfalz 3 in Leimen.

Am morgigen Sonntag geht es um 12 Uhr in der Rudolf-Harbig-Halle los mit der Partie der U16-2 gegen den TSV Wieblingen 2. Anschließend um 14 Uhr bestreitet die U16-1 ihr letztes Oberliga-Heimspiel gegen die SG Mannheim. Um 16 Uhr empfängt die ungeschlagene U14-1 die TG Sandhausen zum letzten Spiel der Oberligasaison, bevor dann am 6. und 7. April die U14-Landesmeisterschaften in Viernheim und Weinheim anstehen. Das Wochenende werden die Herren 3 beschließen, die um 18 Uhr den USC Heidelberg 4 empfangen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019