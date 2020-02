Sharks wollen im Aufstiegsrennen mitmischen

Viernheim.. Die unglückliche Niederlage gegen den Tabellenführer KuSG Leimen schmerzt die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim auch noch eine Woche später. Für Coach Robin Zimmermann ist es keine leichte Aufgabe, den Fokus auf das Heimspiel am Samstag gegen CVJM Lörrach (18 Uhr) zu richten.

Dabei wäre ein Erfolg gegen Lörrach, das nur eine Niederlage mehr aufweist, sehr wichtig, um im Rennen um die Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitreden zu können. Vor allem, weil am Sonntag die beiden Erstplatzierten Leimen und SG Mannheim II aufeinandertreffen.

Am Samstag steht ein langer Heimspieltag der Basketballer in der Weinheimer TSG-Halle an. Bereits um 12 Uhr beginnt die U10 mit ihrem Spiel gegen den TSV Wieblingen, gefolgt von der weiblichen U14, die um 14 Uhr den USC Heidelberg 2 zu Gast hat. Die Damen 2 spielen um 16 Uhr gegen die SG Mannheim 2, und nach dem Spiel der Herren 1 treten die Herren 2 gegen den USC Heidelberg 3 an. Auch am Sonntag stehen einige Heimspiele auf dem Programm. Um 10 Uhr empfängt die U18-2 die TSG Ziegelhausen.

Um 12.30 Uhr versuchen die Rhein-Neckar Metropolitans in der JBBL-Relegationsrunde, ihrem Auswärtssieg in Köln einen Heimsieg gegen die Young Gladiators Trier folgen zu lassen. Um 14 Uhr spielt die U14-2 gegen die TSG Ziegelhausen, anschließend um 16 Uhr die U16-2 gegen die TSG Wiesloch. Zum Abschluss sind die Damen 1 um 18 Uhr gegen TV Sinsheim und die Herren 3 um 20 Uhr gegen SG Mannheim 6 am Ball.

Auswärtsspiele stehen dagegen für die Jugendoberliga-Teams der Sharks an. Am Samstag um 10 Uhr spielt die U16-1 beim PSK Karlsruhe, die U18-1 spielt am Sonntag um 10 Uhr beim SSC Karlsruhe. Die U14-1 bestreitet ein Endrundenturnier in Ludwigsburg, wo sie neben den Gastgebern auf die Mannschaft der Crailsheim Merlins trifft. Die Ü35 der BG will sich am Sonntag um 16 Uhr in Konstanz als baden-württembergischer Meister für die südwestdeutsche Meisterschaft qualifizieren. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.02.2020