Sharks wollen in die Erfolgsspur zurück

Viernheim.Die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim haben ein Heimspielwochenende in der Weinheimer TSG-Halle. Im Mittelpunkt steht das Spiel der Oberliga-Herren gegen den USC Freiburg II sowie die Partie der Jugendbundesliga.

Die BG-Herren empfangen ihren Gegner am Sonntag zu einer ungewohnten Uhrzeit. Aufgrund einiger Spielverlegungen ist bereits um 12.30 Uhr Sprungball gegen die Breisgauer, die im Tabellenmittelfeld der Oberliga rangieren. Für die Sharks gilt es, mit einem Heimsieg wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden und weiter im Spitzentrio der Liga zu bleiben. Nach der ersten Herrenmannschaft spielt um 15 Uhr die Jugend-Bundesligamannschaft der Rhein-Neckar Metropolitans den TSV Bayer 04 Leverkusen. Nachdem die Metropolitans in den jüngsten Spielen aufgrund der Verletzungen wichtiger Spieler meist den Kürzeren zogen, hofft das Team auf einen couragierten Auftritt vor eigenem Publikum, da zumindest Julius Hoffmann wieder zur Verfügung stehen wird.

Den Heimspieltag am Sonntag beschließen um 17 Uhr die U12 gegen die TSG Ziegelhausen und um 19 Uhr die Herren 3 gegen den LSV Ladenburg 3. Die Herren 2 treten bereits am Samstag um 13 Uhr in der TSG-Halle gegen den TSV Wieblingen 2 an, die Damen 2 müssen schon um 11 Uhr gegen die TSG Ziegelhausen ran. Für die anderen BG-Teams stehen Auswärtsspiele auf dem Programm. Die U14-1 spielt in Tübingen auf einem Oberliga-Endrundenturnier zuerst um 11 Uhr gegen die Gastgeber und anschließend um 12.45 Uhr gegen den Bundesliga-Nachwuchs aus Ulm.

U 18 spielt bei SG Mannheim

Um 16 Uhr müssen die Sharks in der U18-Oberliga zur SG Mannheim. Am Sonntag spielen die U14-2 um 11 Uhr bei der DJK Eppelheim und die U10 um 12 Uhr bei der SG Heidelberg-Kirchheim, während die weibliche U18 um 13 Uhr beim TSV Buchen antritt. su

