Sharks wollen in Erfolgsspur zurück

Trainer Ralf Schäfer bereitet seine Spieler von der BG Viernheim-Weinheim akribisch auf das morgige Spiel gegen KuSG Leimen in der Waldsporthalle vor. © su

Viernheim.Bei den Basketballern gibt es keine Fastnachtspause, am Wochenende steht ein vollgepackter Spielplan für den TSV Amicitia und die BG Viernheim/Weinheim auf dem Programm.

Die Oberliga-Herren wollen am Sonntag um 17.30 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle schnell zurück in die Erfolgsspur finden. Nach der knappen Niederlage gegen den Oberliga-Spitzenreiter SC KIT Karlsruhe II sind die

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1885 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.02.2018