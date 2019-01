„Sharks“ wollen Revanche nehmen

Viernheim.Die „Woche der Wahrheit“ beginnt für die „Sharks“ in Sandhausen: Nach sieben Siegen in Folge stehen den Oberliga-Basketballern der BG Viernheim-Weinheim zwei schwere Spiele bevor, die richtungsweisend sein werden.

Die Herren sind heute Abend um 20 Uhr bei den „Wild Bees“ in Sandhausen gefordert, ehe am kommenden Samstag der Tabellenführer USC Freiburg II zu Gast bei der BG sein wird. Die TG Sandhausen war stark in die Saison gestartet, unter anderem mit einem Sieg bei der BG. Danach verlor Sandhausen aber ersatzgeschwächt an Boden und rangiert nach einigen Niederlagen nur auf Platz sechs.

Für die „Sharks“ ist dagegen nach der überraschend deutlichen Niederlage der Freiburger beim EK Karlsruhe nach oben hin wieder alles möglich. Mittlerweile hat die BG nur noch eine Niederlage mehr auf dem Konto als die beiden Spitzenklubs aus Freiburg und Heidelberg-Kirchheim.

Heimspiele der Jugend

Um so richtig in den Kampf um den Titel eingreifen zu können, darf die Siegesserie nicht reißen. Die Motivation dürfte hoch genug sein, will sich das Team von Robin Zimmermann doch für die Heimniederlage revanchieren. Dazu braucht es aber eine deutliche Steigerung gegenüber dem zähen Rückrundenauftakt gegen den LSV Ladenburg.

Auch die anderen BG-Teams treten an diesem Wochenende auswärts an. Lediglich die U16- und U18-Oberligateams haben morgen um 13.30 und 15.30 Uhr Heimspiele in der Sporthalle der Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Schule gegen den SSC Karlsruhe und TV Sinsheim. Die Auswärtsspiele beginnen heute um 10 Uhr, wenn die U12-2 bei den Basket Ladies Kurpfalz antritt. Um 17 Uhr ist Sprungball für die Herren 2 beim TSV Schönau.

Am morgigen Sonntag gilt es gleich für drei BG-Teams, gegen Teams des USC Heidelberg zu bestehen. Die U14 weiblich spielt um 9.45 Uhr, gefolgt von der U18 weiblich um 11.45 Uhr, die männliche U14-1 tritt dann um 16 Uhr an. Ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr spielen die Landesliga-Damen des TSV Amicitia bei den Basket Ladies Kurpfalz 4. Um 20 Uhr beschließen die Herren 4 das Basketball-Wochenende beim TV Sinsheim 3. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019