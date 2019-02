Sharks zittern sich zur Tabellenführung

Viernheim.Die BG Viernheim/Weinheim hat sich zu einem 73:69-Sieg gegen den Heidelberger TV gezittert. Der Tabellenneunte brachte die Sharks an den Rand einer Niederlage, aber die BG konnte in den Schlussminuten noch die entscheidenden Punkte sichern. Weil der bisherige Spitzenreiter SG Kirchheim II bei der SG Mannheim II eine überraschende Niederlage kassierte, sind die Basketballer nun sogar Tabellenführer in der Oberliga.

Das Spiel begann wie so oft – die BG lief einem Rückstand hinterher. Nach einem 7:0-Lauf der Gäste sah sich Coach Robin Zimmermann genötigt, die erste Auszeit zu nehmen. „Wacht auf!“ forderte er mehr Einsatz und Konzentration von seinen Spielern. Doch viel besser wurde es im ersten Viertel nicht, die Sharks zeigten sich weiter unaufmerksam in der Verteidigung und wenig einfallsreich im Angriffsspiel. Die Treffsicherheit ließ zudem zu wünschen übrig, und so lagen die abstiegsbedrohten Heidelberger nach den ersten zehn Minuten mit 11:18 vorne. Im zweiten Viertel fanden die Sharks dann endlich den richtigen Zugriff auf das Spiel. Sie fingen vor allem in der Verteidigung vermehrt die Bälle ihrer Gegner ab und übernahmen nach in der 19. Minute erstmals die Führung.

Nachlässigkeiten werden bestraft

Nach Korberfolgen von Lohrke und Habrich bauten sie den Vorsprung zur Pause auf 36:31 aus. Leider konnten die Sharks den Schwung nicht mit in die zweite Hälfte nehmen. Zwar eröffnete Kreutzer das dritte Viertel gleich mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf, doch dann schlichen sich wieder etliche Nachlässigkeiten ins Spiel der Hausherren ein. Hinzu kam eine eklatante Reboundschwäche unter den Körben. Als HTV-Kapitän Meyer in der 30. Minute per Dreier traf, hatten die Heidelberger die Führung zurückerobert und gingen mit einem 53:56 ins Schlussviertel. Doch die BG-Spieler kämpften sich zurück. Zwei Minuten vor Ende stand es 68:68, Habrich und Baragiola konnten zweimal ihre Größenvorteile unter dem Korb ausspielen und brachten die Sharks noch auf die Siegerstraße. „Diese Saison biegen wir gerade die engen Spiele noch um“, erklärte Lukas Kreutzer nach dem Spiel erleichtert. „Letzte Saison hätten wir so ein Spiel noch verloren“, stimmte Coach Zimmermann zu.

BG Viernheim-Weinheim: Kreutzer (24 Punkte/3 Dreier), Baragiola (17/2), Habrich (11), Lohrke (8/1), Freudenberg (7), Ceneli (4), Martin (2), Almenäs, Dörr.

