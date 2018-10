Show „aber bitte mit Sahne“

Viernheim.„In diesem ehrenwerten Haus“, und damit war nicht das Bürgerhaus gemeint, zählt zu den eher kritischen Liedern des österreichischen Sängers Udo Jürgens. Am Samstagabend wurde der vor vier Jahren verstorbene Star von fast 600 Besuchern des Konzerts „Merci, Udo Jürgens!“ in Viernheims guter Stube posthum stürmisch gefeiert und die meisten Schlager lautstark mitgesungen. Möglich machte das die Tribute-Band SahneMixx mit Sänger Hubby Scherhag, der die Stücke authentisch präsentierte und für die Zugabe sogar den weißen Bademantel übergestreift hatte.

Es gibt Künstler, die lange nach ihrem Ableben immer noch Begeisterung auslösen. Dazu gehört zweifellos auch Udo Jürgens, der sich mit seinen selbst komponierten Liedern, mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern und den legendären Bademantelauftritten am Ende seiner Konzerte nahezu 60 Jahre lang in die Herzen seiner Fans sang. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass die Live-Show das Viernheimer Bürgerhaus gefüllt hat.

Hubby Scherhag entführte die Besucher mit seinem Orchester, in dem auch immer wieder Mitglieder der ehemaligen Udo-Jürgens-Band zu ihren Instrumenten greifen, und Sängerin Linda Mikulec in eine lieb gewonnenen Vergangenheit. Dazu gehörte natürlich der weiße Flügel genau so wie das rot gefütterte Jacket und die auf Hochglanz polierten Lackschuhe. Mit Respekt vor dem Original und großer Musikalität setzt SahneMixx seit 15 Jahren die größten Hits ihres österreichischen Vorbildes in Szene. Und das mit großem Erfolg.

Neben manch unbekanntem Lied waren es natürlich die großen Hits, bei denen das Publikum im Bürgerhaus so richtig in Fahrt kam. Den Anfang machte das Siegerlied des Grand Prix de la Chanson aus dem Jahr 1966, als Udo Jürgens mit „Merci, Chérie“ einen grandiosen Erfolg feiert. Bei den meisten Stücken musste die Band nur die ersten Akkorde anspielen, schon stimmten die Besucher mit ein. „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, „17 Jahr, blondes Haar“ oder „Ich war noch niemals in New York“ – diese Lieder des Altmeisters sind längst zum Allgemeingut geworden. Aber auch bei „Zeig´ mir den Platz an der Sonne“, oder „Es wird Nacht Senorita“ und „Anouschka“ ging der Text flott über die Lippen. Natürlich kam die Band nicht um mehrere Zugaben herum, wobei das legendäre Frotteekleidungsstück nicht fehlen durfte.

