Sich selbst auf der Spur

Viernheim.Das Gleichstellungsbüro veranstaltet zusammen mit dem Familienbildungswerk (FBW) am Mittwoch, 19. August, einen Frauentreff unter dem Motto „Unterwegs im eigenen Leben“. Laut einer Pressemitteilung sind zu der Veranstaltung, bei der es um biografisches Schreiben geht, auch Männer willkommen. Sie beginnt um 19 Uhr in den Räumen des FBW in der Weinheimer Straße 44. Mit kreativen Schreibimpulsen von Kursleiterin Elke Heldmann-Kiesel sollen die Teilnehmer durch die Zeit streifen und ihre eigene Geschichte entdecken. Heldmann-Kiesel ist Referentin für Erwachsenenbildung im Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mit Sitz in Darmstadt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Unbedingt notwendig ist jedoch eine Voranmeldung unter Telefon 06204/92 96 20 oder auf familienbildungswerk.de. red

