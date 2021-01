Viernheim.Der „digitale Engel“, ein Bildungsprojekt des Vereins Deutschland sicher im Netz (DsiN) macht am Freitag, 22. Januar, und am Freitag, 5. Februar, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr, „Station“ in Viernheim. Darauf weisen das Seniorenbüro und die Volkshochschule in einer Pressemitteilung hin. Normalerweise ist das Infomobil deutschlandweit unterwegs, um ältere Menschen über digitale Angebote und deren sichere Anwendung zu informieren. Nun sind Experten bei Online-Veranstaltungen erreichbar.

Am 22. Januar geht es um die Frage: „Was sind soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook, WhatsApp oder Instagram, und wie gehe ich damit um?“ Das Thema am 5. Februar lautet: „Sicher im Internet und beim Online-Einkauf.“ Die Teilnehmer geben unter zoom.us/join die ID-Nummer 92 90 34 74 21 ein. Voraussetzung ist ein Smartphone, ein PC oder ein Laptop mit Mikrofon und gegebenenfalls einer Kamera.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 06204/98 84 02 sowie per E-Mail an vhs@viernheim.de möglich. Interessenten können aber auch ohne vorherige Anmeldung an den Veranstaltungen teilnehmen. Ein Link ist auf der Internetseite viernheim.de/seniorennews zu finden. red

Info: Weitere Informationen unter digitaler-engel.org

