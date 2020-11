Sicher in der digitalen Welt

Viernheim.„Eingeloggt – sicher durch die digitale Welt“ lautet eine Online-Veranstaltung, zu der das Familienbildungswerk am Donnerstag, 19. November, 10 bis 11.30 Uhr, einlädt. Melina Eberts von der Verbraucherzentrale Hessen informiert dabei über Tricks und Fallen bei der Nutzung des Internets. Die Teilnehmer lernen unter anderem, eine gefälschte Verkaufsplattform oder eine Phishing-E-Mail zu erkennen und darauf richtig zu reagieren.

Anmeldungen nimmt das FBW, Weinheimer Straße 44, bis Dienstag, 17. November, unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer einen Link zu der Veranstaltung. Auch ist es möglich, vorab konkrete Fragen an die Referentin zu stellen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.11.2020