Sichere Unterkunft für junge Vögel

Viernheim.In den verlassenen Nistkästen im heimischen Wald siedeln sich häufig Parasiten wie Zecken, Milben und Vogelflöhe an. Sie können später den Jungvögeln gefährlich werden, weil sie Krankheiten übertragen. Deshalb sind die Tierfreunde der Initiative „Natürlich Viernheim“ zurzeit wieder im Forst unterwegs, um rechtzeitig vor dem Brutgeschäft die Behausungen der Tiere zu säubern.

„Es ist genau zu sehen, wer hier zuvor gewohnt hat. Die Meisen benutzen eher Moos und Tierhaare, während der Trauerschnäpper kleines Gehölz und Blätter bevorzugt“, erklärt Peter Dresen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Vögel beim Nestbau. An den Einfluglöchern der Holzkästen kann Dresen auch erkennen, ob sich ein Specht daran zu schaffen gemacht hat. „Die picken den Eingang größer und holen die Brut heraus. Deshalb haben wir Schutzplatten aus Metall angeschraubt, damit der Nachwuchs der kleineren Vögel geschützt ist“, schildert der Vorsitzende der Viernheimer BUND-Ortsgruppe eine Vorsichtsmaßnahme.

Derzeit hängen etwa 100 Nistkästen der Naturfreunde im Viernheimer Wald, denn die zahlreichen Meisen, Kleiber oder Rotschwänzchen finden nicht ausreichend natürliche Nisthöhlen, um zu brüten. Früher gab es sogar 200 dieser Kästen. „Im Lauf der Zeit sind gut die Hälfte verwittert, einige wurden uns sogar gestohlen“, sagt Peter Dresen und fügt hinzu: „Hoffentlich finden sie andernorts Verwendung für die Vögel.“

Der BUND-Vorsitzende kämpft sich gemeinsam mit Judith Forsyth, Margit Schneider und Jürgen Kühn-Schneider durch das zum Teil dichte Gestrüpp im Wald. Mit dabei haben sie unter anderem eine Leiter und zwei Stangen, um die Kästen von den Bäumen zu holen. Immer wieder erstaunt sind die Helfer beim Öffnen der Häuschen, da sie darin ausgesprochen viel Nistmaterial vorfinden. Die Tiere hatten ihrem Nachwuchs offensichtlich ein bequemes Nest gebaut.

Vor Mardern geschützt

Einige Vögel beginnen frühzeitig mit ihrem Brutgeschäft, weshalb die Naturschützer schon im Januar mit der Reinigungsaktion beginnen. In den künstlichen Nisthöhlen ist der Nachwuchs der heimischen Singvögel recht sicher. Ihre natürlichen Feinde wie Katzen, Marder, Krähen oder auch die Spechte finden nach Angaben der Experten dort keinen Zugang.

„Gut ein Drittel der Nistkästen wird von dem Trauerschnäpper genutzt, der zusammen mit der Kohlmeise und der Blaumeise am häufigsten in unseren Gefilden zu finden ist“, berichtet Peter Dresen. Allerdings gebe es auch andere Bewohner wie nützliche Insekten und kleine Nagetiere, die die Kästen als Unterschlupf nutzten.

Zu der Initiative „Natürlich Viernheim“ haben sich der BUND und der Verein Kompass zusammengetan. Ihr Ziel ist es, die Naturschutzaufgaben in der Brundtlandstadt ganz konkret umzusetzen und den interessierten Bürgern bei Informationsveranstaltungen Themen des Naturschutzes näherzubringen. Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder mehrere Aktionen geplant. So soll das „Plogging“ vorgestellt werden, hinter dem sich Jogging und das gleichzeitige Aufsammeln von Müll an der Wegstrecke verbergen. Ebenso wollen sich die Tierfreunde bei der Krötenrettung an der Landesstraße 3111 und für das Arboretum, eine Sammlung einheimischer Gehölze im Vogelpark, engagieren. Darüber hinaus ist eine Führung am Landgraben vorgesehen.

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020