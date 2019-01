Sicheres Auftreten

Lampertheim/Viernheim.Im Rahmen des Programms „Weiterbildung im Ehrenamt“ findet an zwei Samstagen, 26. Januar und 16. Februar, von 9 bis 18 Uhr, jeweils ein kostenfreies Seminar für Vereinsmitglieder statt. Die Themen lauten „Kompetenz in Sitzungen und Besprechungen“ sowie „Sicherheit bei Auftritten und Vorträgen“. Zielgruppe sind Mitglieder von Vereinen und Organisationen der Region, die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten.

Es soll im ersten Seminar vor allem darum gehen, wie man Sitzungen leitet, wie man mit „Störenfrieden“ umgeht und wie man den Diskussionsprozess steuert und vorantreibt. Die Teilnehmer steigern dabei ihre Kompetenz im methodischen Vorgehen und übernehmen Verantwortung für die inhaltliche Qualität der Ergebnisse.

Beim zweiten Seminar ist es die Vorbereitung und der Aufbau einer Präsentation. Weitere Schwerpunkte: Körpersprache, treffende Sprechweise und Wortwahl. Ziel der Veranstaltung ist die Vermeidung von Angst und Nervosität bei Präsentationen. Leiterin der Seminare ist Christa Garst.

Die Veranstaltungen finden jeweils in der Alten Schule (Römerstraße 35) in Lampertheim statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig unter Telefon 06206/93 53 64 oder per E-Mail an vhs@lampertheim.de red

