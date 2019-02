Sicheres Auftreten

Bergstrasse.Ein Seminar zum Thema Sicherheit bei Auftritten und Vorträgen findet am morgigen Samstag, 23. Februar, 9 Uhr, in der Alten Schule in Lampertheim (Römerstraße 35) statt. Eingeladen hierzu sind alle Vereinsmitglieder, die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Themen des Seminars werden dabei vor allem Argumentation und Fragetechniken sein. Weitere Schwerpunkte: Tipps für verständliches Vortragen, richtiges Zuhören, Gespräche aktiv gestalten sowie Diskussionsrunden am Laufen halten. Leiterin des Seminars ist Christa Garst. Kontakt und Anmeldung: Volkhochschule Lampertheim, Telefon 06206/93 53 64, E-Mail-Kontakt unter vhs@lampertheim.de.

Infos zum Datenschutz

Mit dem Thema „Datenschutz-Grundverordnung für Vereine – Grundlagen und Aktuelles“ beschäftigt sich ein Vortrag am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, im Rathaus von Groß-Rohrheim (großer Sitzungssaal, Rheinstraße 14). Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist in Kraft getreten, und Vereine stehen weiter vor der Herausforderung, die Anforderungen an den Datenschutz umzusetzen. Gleichzeitig herrschen Unsicherheit und Unklarheit in vielen Dingen.

Dieser Vortrag greift noch einmal die Grundlagen der Datenschutzgrundverordnung auf und ergänzt diese mit aktuellen Entscheidungen und Auslegungen zu konkreten Anwendungsfällen in Vereinen. Zielgruppe sind ehrenamtliche Vereinsmitglieder und -vorstände. Die Anmeldung erfolgt bei Bürgermeister Rainer Bersch, Telefonnummer 06245/90 77 70, E-Mail-Adresse: r.bersch@gross-rohrheim.de. red

